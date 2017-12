CSV 2004 Tomis vrea să termine pe locul 2 sezonul regulat

Până la finalul sezonului regulat al Diviziei A1 la volei feminin au mai rămas de disputat patru etape. În clasament, primele patru clasate sunt aproape sigure că vor aborda play-off-ul de pe actualele poziţii: 1. Ştiinţa Bacău 48p; 2. CS Volei 2004 Tomis Constanţa 44p; 3. Dinamo Romprest Bucureşti 37p; 4. VC Unic LPS Piatra Neamţ 36p; 5. CSU Medicina Tg. Mureş 25p. Bacăul şi Constanţa au un meci mai mult disputat, urmând ca până la finalul sezonului să stea o etapă. În ultimele trei runde, Ştiinţa are două meciuri lejere pe teren propriu şi o deplasare la Constanţa, astfel că, practic, nu mai poate pierde prima poziţie în clasament. În proporţie de 99%, Dinamo va obţine maximum de puncte, 12, în ultimele patru etape, totalizând 49, ceea ce înseamnă că formaţia constănţeană are nevoie de minimum cinci puncte în trei partide pentru a-şi păstra poziţia secundă înainte de play-off, având un setaveraj mult mai bun. CSV 2004 Tomis va întâlni în ultimele trei runde echipele VC Unic LPS Piatra Neamţ (acasă), CSU Medicina Tg. Mureş (în deplasare) şi Ştiinţa Bacău (acasă). „Nu mai putem face prea multe calcule pentru play-off, matematica s-a terminat pentru noi odată cu meciul pierdut în faţa lui Dinamo. Din păcate, am pierdut şansa de a termina sezonul regulat pe prima poziţie şi acum mai avem ca obiectiv doar să jucăm bine, să ne ridicăm nivelul de joc faţă de meciurile de săptămâna trecută şi să ne păstrăm poziţia secundă în sezonul regulat”, a declarat Darko Zakoc, antrenorul principal al formaţiei constănţene.

În etapa viitoare a Diviziei A1 la volei feminin, CS Volei 2004 Tomis Constanţa va juca pe teren propriu cu VC Unic LPS Piatra Neamţ. Meciul este programat sâmbătă, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanţa.