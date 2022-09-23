CT BUS anunță modificarea programului liniilor pentru transport şcolar la Constanța

CT BUSanunță publicul călător că programul liniilor pentru transport şcolar se modifică de luni, 26.09.2022, după cum urmează*:
Linia E1: Gară CFR - Tomis Nord (Şcoala nr. 38) - 07:10 şi 11:20;
Tomis Nord (Şcoala nr. 29) - Gară CFR - 07:10 şi 11:30;
Linia E2: KM 5 Sere - Tomis Nord (Şcoala nr. 38) - 07:10 şi 11:15;
Tomis Nord (Şcoala nr. 29) - KM 5 Sere - 07:10 şi 11:40;
Linia E3: Palazu Mare - Tomis Nord (Şcoala nr. 38) - 07:10;
Tomis Nord (Şcoala nr. 29) - Palazu Mare - 11:40;
*Programul complet poate fi și în aplicaţia CT BUS.
Modificarea survine ca urmare a solicitărilor primite din partea unităţilor de învăţământ deservite de cele 3 linii.
-traseul E1: Gară – bd.Lăpușneanu – Tomis Nord
TRASEUL ȘCOLAR E1 - SENS DEPLASARE: TOMIS NORD - GARA CFR
|STAȚIA
|ORA
|ȘCOALA / GRĂDINIȚA
|ȘCOALA NR. 29
|07:10 11:30
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
|Sc. Nr 38 „Dimitrie Cantemir”
|07:12 11:35
|GRĂDINIȚA "AMICII"
|Suceava
|07:14 11:37
|ȘCOALA NR. 7
|07:16 11:39
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 "REMUS OPREANU"
|Padre Pio
|07:18 11:42
|Dacia
|07:20 11:44
|Farului
|07:22 11:46
|Portitei
|07:24 11:48
|Colegiul de Arta
|07:25 11:50
|Casa de Cultură
|07:26 11:52
|București
|07:28 11:54
|POLICLINICA II
|07:31 11:55
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 "ION JALEA"
|GARA CFR
|07:40 12:00
TRASEUL ȘCOLAR E1 - SENS DEPLASARE: GARA CFR - TOMIS NORD
|STAȚIA
|ORA
|ȘCOALA / GRĂDINIȚA
|GARA CFR
|07:10 11:20
|POLICLINICA II
|07:13 11:23
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 "ION JALEA"
|BUCUREȘTI
|07:14 11:25
|CASA DE CULTURĂ
|07:16 11:27
|Colegiul de Artă
|07:18 11:28
|Portitei
|07:20 11:30
|Farului
|07:22 11:32
|DACIA
|07:23 11:35
|Padre Pio
|07:25 11:37
|ȘCOALA NR. 7
|07:29 11:42
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 "REMUS OPREANU"
|SUCEAVA
|07:31 11:44
|ȘCOALA NR. 29
|07:33 11:46
|Sc. Nr 38 „Dimitrie Cantemir”
|07:40 11:50
-traseu E2: KM5 – str. Cumpenei – str. Soveja – Tomis Nord
TRASEUL ȘCOLAR E2 - SENS DEPLASARE: TOMIS NORD – KM 5 (SERE)
|STAȚIA
|ORA
|ȘCOALA / GRĂDINIȚA
|ȘCOALA NR. 29
|07:10 11:40
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
|Sc. Nr 38 „Dimitrie Cantemir”
|07:12 11:45
|GRĂDINIȚA "AMICII"
|Brotacei
|07:14 11:48
|Tulcei
|07:16 11:50
|Ghiocel
|07:20 11:54
|Semanatorului
|07:22 11:55
|Izvor
|07:22 11:57
|Baba Novac
|07:24 11:59
|ȘCOALA NR. 23
|07:26 12:01
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 "C-TIN BRÂNCOVEANU"
GRĂDINIȚA "DELFINII JUCĂUȘI"
|ELIBERĂRII
|07:28 12:03
|I.C. BRĂTIANU
|07:30 12:05
|Spiru Haret
|07:33 12:08
|ȘCOALA NR. 40
|07:35 12:10
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 "AUREL VLAICU"
|Gheorghe Marinescu
|07:39 12:14
|C.L.Sere
|07:41 12:16
TRASEUL ȘCOLAR E2 - SENS DEPLASARE: KM 5 (SERE) - TOMIS NORD
|STAȚIA
|ORA
|ȘCOALA / GRĂDINIȚA
|C.L.Sere
|07:10 11:15
|Gheorghe Marinescu
|07:12 11:16
|ȘCOALA NR. 40
|07:15 11:20
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40"AUREL VLAICU"
|Spiru Haret
|07:17 11:23
|I.C. BRĂTIANU
|07:20 11:27
|ELIBERĂRII
|07:28 11:29
|ȘCOALA NR. 23
|07:23 11:31
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 "C-TIN BRÂNCOVEANU"
GRĂDINIȚA "DELFINII JUCĂUȘI"
|BABA NOVAC
|07:24 11:33
|IZVOR
|07:26 11:35
|Semanatorului
|07:28 11:36
|Ghiocel
|07:29 11:37
|Zmeurei
|07:31 11:38
|Suceava
|07:35 11:40
|Brotacei
|07:36 11:41
|ȘCOALA NR. 29
|07:37 11:42
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
|Sc. Nr 38 „Dimitrie Cantemir”
|07:40 11:45
|GRĂDINIȚA "AMICII"
-traseu E3: Palazu Mare – bd. Tomis -Tomis Nord
TRASEUL ȘCOLAR E3 - SENS DEPLASARE: PALAZU MARE - TOMIS NORD
|STAȚIA
|ORA
|ȘCOALA / GRĂDINIȚA
|C.L. SANATORIU
|07:10
|Santinelei
|07:12
|ȘCOALA
|07:13
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14
GRĂDINIȚA NR. 39
|Dumbraveni
|07:15
|RECOLTEI
|07:16
|Lucian Blaga
|07:18
|TOMIS PLUS
|07:20
|GRĂDINA
|07:22
|Constanta
|07:24
|Hortensiei
|07:27
|Tulcei
|07:29
|Suceava
|07:36
|Brotacei
|07:37
|ȘCOALA NR. 29
|07:34
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
|Sc. Nr. 38 „Dimitrie Cantemir”
|07:40
|GRĂDINIȚA "AMICII"
TRASEUL ȘCOLAR E3 - SENS DEPLASARE: TOMIS NORD – PALAZU MARE
|STAȚIA
|ORA
|ȘCOALA / GRĂDINIȚA
|ȘCOALA NR. 29
|11:40
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
|Sc. Nr. 38 „Dimitrie Cantemir”
|11:45
|GRĂDINIȚA "AMICII"
|BROTĂCEI
|11:47
|Tulcei
|11:49
|Hortensiei
|11:50
|SERE
|11:53
|Barbu Catargiu
|11:54
|Santinelei
|11:57
|SANATORIU
|11:59
|Santinelei
|12:00
|ȘCOALA
|12:03
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14
GRĂDINIȚA NR. 39
|Dumbraveni
|12:04
|RECOLTEI
|12:06
|Lucian Blaga
|12:08
|TOMIS PLUS
|12:10