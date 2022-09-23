CT BUS anunță modificarea programului liniilor pentru transport şcolar la Constanța

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CT BUS anunță modificarea programului liniilor pentru transport şcolar la Constanța

Social 23 Septembrie 2022 / 07:41 512 accesări
Foto: CT BUS Constanța

Foto: CT BUS Constanța

CT BUSanunță publicul călător că programul liniilor pentru transport şcolar se modifică de luni, 26.09.2022, după cum urmează*:
Linia E1: Gară CFR - Tomis Nord (Şcoala nr. 38) - 07:10 şi 11:20;
Tomis Nord (Şcoala nr. 29) - Gară CFR - 07:10 şi 11:30;

Linia E2: KM 5 Sere - Tomis Nord (Şcoala nr. 38) - 07:10 şi 11:15;
Tomis Nord (Şcoala nr. 29) - KM 5 Sere - 07:10 şi 11:40;

Linia E3: Palazu Mare - Tomis Nord (Şcoala nr. 38) - 07:10;
Tomis Nord (Şcoala nr. 29) - Palazu Mare - 11:40;

*Programul complet poate fi și în aplicaţia CT BUS.
Modificarea survine ca urmare a solicitărilor primite din partea unităţilor de învăţământ deservite de cele 3 linii.

-traseul E1: Gară – bd.Lăpușneanu – Tomis Nord
TRASEUL ȘCOLAR E1 - SENS DEPLASARE: TOMIS NORD - GARA CFR

STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
ȘCOALA NR. 29 07:10 11:30 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
Sc. Nr 38 „Dimitrie Cantemir” 07:12 11:35 GRĂDINIȚA "AMICII"
Suceava 07:14 11:37
ȘCOALA NR. 7 07:16 11:39 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 "REMUS OPREANU"
Padre Pio 07:18 11:42
Dacia 07:20 11:44
Farului 07:22 11:46
Portitei 07:24 11:48
Colegiul de Arta 07:25 11:50
Casa de Cultură 07:26 11:52
București 07:28 11:54
POLICLINICA II 07:31 11:55 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 "ION JALEA"
GARA CFR 07:40 12:00



TRASEUL ȘCOLAR E1 - SENS DEPLASARE: GARA CFR - TOMIS NORD

STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
GARA CFR 07:10 11:20
POLICLINICA II 07:13 11:23 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 "ION JALEA"
BUCUREȘTI 07:14 11:25
CASA DE CULTURĂ 07:16 11:27
Colegiul de Artă 07:18 11:28
Portitei 07:20 11:30
Farului 07:22 11:32
DACIA 07:23 11:35
Padre Pio 07:25 11:37
ȘCOALA NR. 7 07:29 11:42 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 "REMUS OPREANU"
SUCEAVA 07:31 11:44
ȘCOALA NR. 29 07:33 11:46
Sc. Nr 38 „Dimitrie Cantemir” 07:40 11:50



-traseu E2: KM5 – str. Cumpenei – str. Soveja – Tomis Nord
TRASEUL ȘCOLAR E2 - SENS DEPLASARE: TOMIS NORD – KM 5 (SERE)

STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
ȘCOALA NR. 29 07:10 11:40 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
Sc. Nr 38 „Dimitrie Cantemir” 07:12 11:45 GRĂDINIȚA "AMICII"
Brotacei 07:14 11:48
Tulcei 07:16 11:50
Ghiocel 07:20 11:54
Semanatorului 07:22 11:55
Izvor 07:22 11:57
Baba Novac 07:24 11:59
ȘCOALA NR. 23 07:26 12:01 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 "C-TIN BRÂNCOVEANU"
GRĂDINIȚA "DELFINII JUCĂUȘI"
ELIBERĂRII 07:28 12:03
I.C. BRĂTIANU 07:30 12:05
Spiru Haret 07:33 12:08
ȘCOALA NR. 40 07:35 12:10 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 "AUREL VLAICU"
Gheorghe Marinescu 07:39 12:14
C.L.Sere 07:41 12:16



TRASEUL ȘCOLAR E2 - SENS DEPLASARE: KM 5 (SERE) - TOMIS NORD

STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
C.L.Sere 07:10 11:15
Gheorghe Marinescu 07:12 11:16
ȘCOALA NR. 40 07:15 11:20 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40"AUREL VLAICU"
Spiru Haret 07:17 11:23
I.C. BRĂTIANU 07:20 11:27
ELIBERĂRII 07:28 11:29
ȘCOALA NR. 23 07:23 11:31 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 "C-TIN BRÂNCOVEANU"
GRĂDINIȚA "DELFINII JUCĂUȘI"
BABA NOVAC 07:24 11:33
IZVOR 07:26 11:35
Semanatorului 07:28 11:36
Ghiocel 07:29 11:37
Zmeurei 07:31 11:38
Suceava 07:35 11:40
Brotacei 07:36 11:41
ȘCOALA NR. 29 07:37 11:42 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
Sc. Nr 38 „Dimitrie Cantemir” 07:40 11:45 GRĂDINIȚA "AMICII"



-traseu E3: Palazu Mare – bd. Tomis -Tomis Nord
TRASEUL ȘCOLAR E3 - SENS DEPLASARE: PALAZU MARE - TOMIS NORD

STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
C.L. SANATORIU 07:10
Santinelei 07:12
ȘCOALA 07:13 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14
GRĂDINIȚA NR. 39
Dumbraveni 07:15
RECOLTEI 07:16
Lucian Blaga 07:18
TOMIS PLUS 07:20
GRĂDINA 07:22
Constanta 07:24
Hortensiei 07:27
Tulcei 07:29
Suceava 07:36
Brotacei 07:37
ȘCOALA NR. 29 07:34 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
Sc. Nr. 38 „Dimitrie Cantemir” 07:40 GRĂDINIȚA "AMICII"



TRASEUL ȘCOLAR E3 - SENS DEPLASARE: TOMIS NORD – PALAZU MARE

STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
ȘCOALA NR. 29 11:40 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
Sc. Nr. 38 „Dimitrie Cantemir” 11:45 GRĂDINIȚA "AMICII"
BROTĂCEI 11:47
Tulcei 11:49
Hortensiei 11:50
SERE 11:53
Barbu Catargiu 11:54
Santinelei 11:57
SANATORIU 11:59
Santinelei 12:00
ȘCOALA 12:03 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14
GRĂDINIȚA NR. 39
Dumbraveni 12:04
RECOLTEI 12:06
Lucian Blaga 12:08
TOMIS PLUS 12:10

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