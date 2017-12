CTC face show, mâine, pentru copiii cu autism

Rapperii de la CTC urcă pe scena Goblin, mâine seară, de la 22.30, pentru un concert special, parte a campaniei caritabile „Music for Autism”. Astfel, toți banii strânși în urma concertului vor fi folosiți pentru sprijinirea copiilor cu autism din Constanța. Fanii hip-hop de la malul mării vor petrece o seară de neuitat în compania uneia dintre cele mai apreciate trupe ale genului din țară și vor contribui, totodată, și la aspectul caritabil al evenimentului. Prețul unui bilet de intrare este de 20 de lei, iar banii strânși în urma încasării tichetelor vor fi donați integral.

„Music for Autism” este un proiect început în 2012, cu scopul de a ajuta copiii cu autism și care a devenit un proiect umanitar local răsunător. Până în prezent, în ultimii ani, zeci de artiști români au „semnat condica” la concertele umanitare „Music for Autism”, în cluburile din Constanța. Acest concert are ca scop strângerea de fonduri pentru dezvoltarea centrului „Albatros” Constanța, destinat copiilor cu nevoi educaționale speciale, autism, dar și alte tulburări asociate.