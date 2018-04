Cu 20% mai multe insolvențe, în 2017!

Numărul societăţilor comerciale şi persoanelor fizice autorizate intrate în insolvenţă a crescut în primul trimestru cu 19,31%, comparativ cu perioada similară din 2017, la 2.305, reiese din datele publicate de Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe firme şi PFA-uri au intrat în insolvenţă în Bucureşti - 445 (în creştere cu 18,66%); urmează judeţul Bihor, cu 148 (29,82%) şi Iaşi, cu 144 (+29,73%). Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 697 (plus 25,59%). De asemenea, în perioada ianuarie - martie 2018, 5.725 firme şi-au suspendat activitatea (plus 42,98%), iar 9.793 au fost dizolvate (plus 60,83%). Insolvenţele din România rămân la un nivel de două ori mai mare faţă de media din Europa Centrală şi de Est (ECE), conform datelor prezentate în februarie de oficialii Coface - „Anul precedent a adus 8.256 proceduri noi de insolvenţă, în creştere cu 3% faţă de 2016. În ciuda minimului din ultimii 15 ani, România raportează un nivel mediu al companiilor insolvente raportat la 1.000 de firme active de 2,4%, dublu față de media din ECE. În acest context, este mai important să evaluăm calibrul companiilor insolvente, din perspectiva pierderilor financiare cauzate creditorilor şi dimensiunii sociale, prin locurile de muncă pierdute. Astfel, în 2017 s-a înregistrat o oarecare stabilizare a companiilor insolvente cu venituri de peste un milion de euro, respectiv 326, comparativ cu 333 în 2016“. În ciuda acestui fapt, pierderile produse creditorilor de firmele insolvente în 2017 s-au ridicat la 9,6 miliarde lei, în creştere cu 13% comparativ cu anul anterior.