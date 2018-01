Cu 30% mai multe firme noi, în 2017

TOTUL PE PLUS Numărul firmelor cu capital românesc şi străin înfiinţate în acest an a crescut în acest an, la fel ca şi investiţiile, dar o evoluţie similară au avut şi insolvenţele şi dizolvările, conform datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Numărul firmelor, întreprinderilor individuale şi PFA-urilor înfiinţate în primele 11 luni din 2017 a fost de 130.301, în urcare cu 30,12% comparativ cu perioada similară din 2016. Cele mai multe dintre ele sunt societăţi cu răspundere limitată, respectiv 93.710. Din punct de vedere al secţiunii CAEN, comerţul cu amănuntul domină, cu 27.092 unităţi, urmat de agricultură, cu 13.313 firme, şi de construcţii, cu 12.105 firme. În ceea ce priveşte societăţile comerciale şi persoanelor fizice autorizate intrate în insolvenţă, numărul lor a crescut cu 7,82%, potrivit ONRC. Cele mai multe firme şi PFA-uri în insolvenţă sunt din Bucureşti, respectiv 1.817, în creştere cu 12,36% comparativ cu ianuarie - noiembrie 2016, Capitala fiind urmată de judeţele Iaşi, cu 499 (+5,72%), Bihor, cu 469 cazuri (-9,63%) şi Timiş, cu 354 (-6,35%). Numărul cel mai mare de insolvenţe a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 2.536, în creştere cu 8,14%. De asemenea, în perioada ianuarie - noiembrie 2017, 14.590 firme şi-au suspendat activitatea (-0,34%), iar 28.186 au fost dizolvate (+1,18%).

REVIN STRĂINII În același interval, numărul firmelor cu capital străin nou înfiinţate a crescut cu 9,8%, comparativ cu perioada similară a anului precedent, la 5.392 unităţi, cu un capital social subscris în sumă totală de peste 38,9 milioane dolari, în creştere cu 9,5% comparativ cu ianuarie - noiembrie 2016. România a înregistrat, în 2016, cel mai slab an din ultimii 18 în privinţa firmelor cu capital străin nou înfiinţate. Au fost înfiinţate doar 5.348 de astfel de firme, în scădere de la 5.831 unităţi în 2015. După 1991, cele mai multe societăţi de gen au fost înfiinţate în 2007 - peste 15.000. La polul opus, cele mai puţine au fost în 1995, respectiv 3.400. Conform Băncii Naţionale a României, investiţiile străine directe au crescut cu 17,69%, în primele zece luni din acest an, comparativ cu perioada similară din 2016, la 4,098 miliarde de euro.