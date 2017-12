Cu 358 mai mulţi români decât în septembrie 2010

Sporul natural a fost pozitiv în luna septembrie, în creştere cu 358 persoane (născuţii-vii având un excedent faţă de decedaţi) la fel ca în luna august, când a fost de 1.147 persoane. În luna septembrie s-au născut 18.031 copii (10,3 născuţi-vii la 1.000 locuitori) cu 2.192 mai puţini decât în luna august. Numărul persoanelor care au decedat în luna septembrie a fost de 17.673 (10,1 decedaţi la 1.000 locuitori), cu 1.403 decedaţi mai puţini decât în luna august, informează Institutul Naţional de Statistică. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna septembrie a fost de 110 (6,1 copii sub un an la 1.000 născuţi-vii, rata fiind în scădere faţă de luna august, când a fost de 7,5 copii sub un an la 1.000 născuţi-vii). La oficiile de stare civilă s-au înregistrat în luna septembrie 15.033 căsătorii (8,6 căsătorii la 1.000 locuitori), în scădere cu 5.127 căsătorii comparativ cu luna precedentă. Prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat 2.336 divorţuri (1,33 divorţuri la 1.000 locuitori), cu 911 mai puţine decât în luna august. Comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, în septembrie 2011 sporul natural a fost pozitiv, de 358 persoane şi negativ în luna septembrie 2010, de 472 persoane. Numărul născuţilor-vii a fost mai mic cu 562 în luna septembrie faţă de aceeaşi lună din 2010, iar numărul persoanelor care au decedat a fost mai mic cu 1.392 faţă de luna septembrie 2010. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna septembrie 2011 a fost mai mic cu 47 faţă de luna septembrie 2010. În septembrie 2011, numărul căsătoriilor a fost cu 811 mai mic decât în aceeaşi lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat cu 160 divorţuri mai multe în luna septembrie 2011 decât în luna septembrie 2010.