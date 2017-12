Cu 50 % mai puţine tranzacţii imobiliare

Numărul tranzacţiilor imobiliare ar putea să scadă în acest an cu cel puţin 30-50%, avînd în vedere semnalele din piaţă şi evoluţia din prima lună a anului, cînd s-a înregistrat o reducere de 50%, a declarat vicepreşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România (UNNPR), Ion Marin. \"Scăderea ar putea să fie şi mai mare pentru tot anul. Acesta este un scenariu optimist\", a afirmat Marin. Potrivit datelor UNNPR, în luna ianuarie, numărul tranzacţiilor imobiliare s-a redus cu 50%, la 17.300 de operaţiuni, faţă de 33.400 de transferuri de proprietăţi în prima lună din 2008. Marin a menţionat că speră ca piaţa imobiliară să înceapă să-şi revină în vara acestui an, cînd băncile ar urma să reia creditarea imobilară. Numărul tranzacţiilor imobiliare s-a redus în ultimele patru luni din anul trecut cu circa 25%, scăderea pentru întregul an 2008 fiind de peste 7%, faţă de 2007. Astfel, în perioada septembrie-decembrie 2008 au fost încheiate 149.679 tranzacţii imobiliare, faţă de 196.327 în perioada corespunzătoare a anului precedent, ceea ce înseamnă o scădere cu 23,76%. Trendul descrescător care a început să se manifeste în luna septembrie a continuat şi în ultima lună a anului, cînd numărul tranzacţiilor a fost de 33.000, faţă de peste 50.000 în aceeaşi lună a anului 2007, în scădere cu circa 35%. Cea mai dramatică reducere a fost înregistrată însă în luna noiembrie, de 54%, după ce, în septembrie şi octombrie, ritmul de diminuare a fost de 15%. La nivelul întregului an 2008, numărul tranzacţiilor imobiliare a fost de 484.765, în scădere cu 7,07% faţă de 2007, cînd au fost încheiate 521.636 tranzacţii. Referitor la scăderea preţurilor locuinţelor din România au fost vehiculate diferite procente, însă media de ieftinire cea mai des pronunţată este de 20% sub preţurile de anul trecut, mai ales dacă nivelul creditării rămîne şi el redus. \"Este foarte greu de spus cît vor mai scădea preţurile la locuinţe, dar dacă nivelul creditării se va menţine redus, vom asista la o continuare a scăderii preţurilor. Probabil, scăderea va fi de pînă la 20% atît pentru apartamentele vechi, cît şi pentru cele noi\", a spus purtătorul de cuvînt al Asociaţiei Române a Agenţiilor Imobiliare (ARAI), Radu Zilişteanu. Începînd cu ultimele două luni ale anului trecut, preţurile la locuinţe au coborît cu 25-30%, potrivit asociaţiei. El a menţionat că cele mai expuse apartamente la reduceri mari de preţuri sînt cele cu o vechime de 30-40 de ani, din cartierele periferice din marile oraşe şi locuinţele cu trei-patru camere. Referindu-se la sistemul bancar, Zilişteanu a precizat că, deşi prin politicile de atragere a depozitelor de la populaţie, băncile au strîns fonduri, astfel încît să dispună de lichidităţi, instituţiile bancare au preferat să investească în titluri de stat. \"Băncile sînt încă prudente în a acorda credite ipotecare, deoarece nu vor să se expună riscului de scădere a valorii activelor şi a celui legat de criza economică, care ar duce la disponibilizări şi reduceri de salarii. Astfel, au preferat să îşi plaseze banii atraşi de la populaţie în titluri de stat\", a spus Zilişteanu. Oficialul ARAI a menţionat că nici reluarea creditării nu va duce la o revenire a preţurilor la nivelurile din 2008.