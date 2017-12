Cuțitarul din Satul de Vacanță s-a predat

Suspectul care a înjunghiat doi tineri pe terasa restaurantului "Casa Dobrogeană", din Satul de Vacanță, s-a predat ieri. Alexandru Lăzărescu, de 28 de ani, din Craiova, a ajuns, în jurul prânzului, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, pentru a răspunde în fața anchetatorilor. El le-a spus procurorilor că s-a urcat în mașină și a venit la Constanța, imediat după ce a aflat că este căutat de polițiști. Acesta și-a expus în fața anchetatorilor propria variantă în legătură cu scandalul monstru în care a fost implicat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Lăzărescu a declarat că a mers în localul din Satul de Vacanță, însoțit de iubita lui și de un alt cuplu. Acesta susține că, la un moment dat, câțiva tineri care stăteau la două mese învecinate au început să-i facă avansuri prietenei sale și să îi dea dedicații muzicale. Suspectul a povestit că, la un moment dat, s-a ridicat de pe scaun și a mers să discute cu petrecăreții. El susține că aceștia au tăbărât instantaneu pe el și l-au luat la bătaie. Speriat, după ce a fost doborât, a scos un cuțit și a început să lovească în stânga și în dreapta pentru a se apăra. Alexandru Lăzărescu a mai declarat că își cumpărase arma cu puțin timp înainte, de la o tarabă aflată chiar la intrarea în local. La finalul audierilor, anchetatorii au dispus față de Alexandru Lăzărescu măsura controlului judiciar.

DECLARAȚII CONTRADICTORII Mărturia craioveanului contrazice, în totalitate, declarațiile date de tânărul care a fost la un pas să își piardă viața după ce a fost eviscerat de una dintre loviturile de cuțit. „Acolo era un individ care a iscat o ceartă cu niște tineri pe care îi cunoșteam și care stăteau la o masă alăturată. Nu știu din ce motive, la un moment dat, scandalagiul a început să arate spre noi. La masă erau doi bărbați și două femei“, spunea victima, George Burcea. Acesta a susținut că Lăzărescu a fost cel care a pornit bătaia. „ A venit la noi la masă. Atunci m-am ridicat și l-am întrebat ce are și de ce vrea să iște scandal. El a scos cuțitul și m-a înjunghiat. Era un cuțit foarte mare, vânătoresc. Eu am apucat arma cu mâinile și am ținut-o cât am putut de tare, ca să nu mă lovească din nou. Am avut noroc că cineva l-a izbit din spate și a căzut. Atunci, eu mi-am luat intestinele în mână și am fugit afară“, a declarat victima. Reamintim că scandalul de la "Casa Dobrogeană" a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 3.00.