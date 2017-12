Cu basca pe ochi

Pledând pentru reducerea drastică a bugetului alocat curăţeniei oraşului Mangalia, consilierii locali ai PD-L şi PNL şi-au tras singuri basca pe ochi. Nu iau în calcul supuşenia celor de la PC şi PRM, pentru că, în fapt, la nivel local, cele două partide percutează în funcţie de toanele celor mari. După cum am mai consemnat, în materie de igienă şi curăţenie, la adresa ţării noastre, comentariile sunt extrem de acide, ca să nu folosesc cu totul alţi termeni. Uneori, la acest capitol, ocupăm locuri jenante în diverse statistici. Cu alte cuvinte, atunci când se spune că românii folosesc rar săpunul şi pasta de dinţi, nu avem niciun motiv de mândrie patriotică. Culmea ironiei amare, la Mangalia, pe acest fundal sumbru, asistăm, la o dispută de-a dreptul grotească pe tema salubrizării oraşului şi a staţiunilor din sudul litoralului! Din păcate, aici, disputele politice şi-au pierdut, cum ar spune un personaj al lui nenea Caragiale, uzul raţiunii. În încercarea de a-i pune un oraş întreg în cap, adversarii primarului Tusac nu mai ţin cont de realitatea înconjurătoare, mizând pe efectul imediat al unor iniţiative aberante. Nu ştiu dacă domnii în cauză, de altfel, cu pretenţii de mari politicieni (!!), realizează că şi-au dat singuri cu stângul în dreptul. Sigur, într-o primă fază a diversiunii cu caracter propagandistic, menită să facă din Tusac un gospodar lipsit de talent, antipatia generală este dirijată către primar, numai că locuitorii Mangaliei ştiu cine decide destinaţia bugetului local. Mai devreme sau mai târziu, chiar înainte ca tărăboiul politic de la Mangalia să se stingă, toate aceste chestiuni vor fi contabilizate electoral. Nu mă îndoiesc că, la momentul respectiv, la Mangalia, PD-L şi PNL vor trece prin purgatoriul consecinţelor de rigoare. Conştient de faptul că partidul său a fost târât într-o gravă eroare, Sorin Andrei, noul lider al PNL Mangalia, încearcă să dreagă busuiocul. Domnia sa intenţionează să facă o interpelare pe acest subiect în Consiliul Local, în tentativa de a se reveni la normalitate. Practic, vrea să îndrepte ce a strâmbat Oleniuc, care, după cum am mai scris, a fost lăsat cu spatele gol de către Zanfir Iorguş. Efectele calculelor politice făcute de cei implicaţi în această acţiune se vor vedea mai târziu. Până acum, conform scenariilor emise de deputatul Iorguş, primarul Tusac era capul tuturor răutăţilor din oraş. După noul scandal declanşat în Consiliul Local, imaginea de fată mare a consilierilor răzvrătiţi s-a evaporat. Din păcate, Tusac nu are flerul politic necesar, ca să nu spun altfel, pentru a trage beneficii de imagine din greşeala făcută de adversarii şi duşmanii săi. Totuşi, din punct de vedere politic, toată această tevatură, care a scos şi câţiva nemulţumiţi în stradă, s-ar putea să fie semnalul unor mult aşteptate schimbări pe eşichierul local. S-a tot spus că deputatul Iorguş învârte partidele pe degete. Fiind vorba de un subiect sensibil, unii au mizat pe lipsa de cultură politică a electoratului local, dar s-au înşelat amarnic. În fapt, mangalioţii ştiu cine cu cine şi care cu care, ca să spun aşa. Cei mai mulţi dintre ei se întreabă ce va urma după debarcarea lui Oleniuc din poziţia de preşedinte al PNL Mangalia, cunoscută fiind relaţia foarte apropiată a acestuia cu Zanfir Iorguş! Noul lider al liberalilor mangalioţi, Sorin Andrei, ne-a declarat că îşi doreşte ca PNL Mangalia să-şi recapete adevărata identitate. Nu cred că este suficientă doar dorinţa sa personală. Contează foarte mult dependenţa de Iorguş şi orientarea conducerii judeţene a PNL…