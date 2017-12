Cu butelia în flăcări, pe scări

O familie de pensionari din Constanţa a trecut prin clipe de groază, vineri dimineaţă, cei doi vârstnici fiind la un pas de a deveni victimele unei explozii după ce butelia aragazului le-a luat foc. Totul s-a întâmplat în cartierul constănţean Tomis Nord, pe strada Căpitan Dobrilă Eugeniu. ”Am schimbat butelia şi, după ce am aprins un ochi de la aragaz, aceasta a luat foc. Am încercat să sting flacăra cu apă, apoi cu cârpe, însă nu am reuşit”, a declarat Constantin Hagi, proprietarul apartamentului în care s-a produs incidentul. În acele momente de panică, văzând că nu poate stinge flacăra şi speriat că apartamentul său ar putea sări în aer, bărbatul a demontat butelia, a luat-o în braţe şi a ieşit din apartament. ”Când am văzut că riscam să explodeze în casă, am luat butelia şi am coborât cu ea trei etaje, iar soţia mea a alertat vecinii. Am lăsat butelia în grădina din faţa blocului, unde am considerat că este cel mai bine, iar aceasta ardea în continuare”, a adăugat Constantin Hagi. Vecinii bărbatului au încercat să intervină pentru a-l ajuta, însă, de frica unei explozii, s-au retras. ”L-am văzut cum cobora cu butelia în flăcări şi am vrut să arunc cu apă, dar nu am mai apucat. Când vecinul a aruncat-o în grădină s-a împrăştiat gazul şi a început să ardă toată”, a declarat un locatar al blocului.

„AM AVUT NOROC...” Pentru că vecinii au sunat prompt la 112, în zonă a ajuns în scurt timp un echipaj de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) ”Dobrogea”. Militarii au pus o pătură peste butelie, iar focul s-a stins imediat. Pompierii încearcă acum să stabilească dacă bărbatul a vrut să încerce butelia cu un chibrit sau aceasta a avut o defecţiune. ”Din fericire persoanele respective au reacţionat corespunzător, au încercat să stingă focul cu cârpe, nu au reuşit şi au scos butelia în faţa blocului. A fost important că au sunat în paralel şi la 112, deoarece pompierii au ajuns la timp şi au stins flăcările. Recomandăm tuturor constănţenilor ca, atunci când schimbă o butelie, să o încerce cu emulsie din spumă de săpun sau detergent lichid”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU, plt. maj. Paula Anghel. ”Am avut noroc că nu am păţit nimic. Am riscat pentru că altceva nu aveam ce face în acele momente. Oricum, bine că am fost acasă, deoarece uneori soţia mea mai schimbă butelia şi singură”, a adăugat Constantin Hagi.