Cu cărțile în mână pentru Ziua Cititului Împreună

Joi, 1.02.2018, elevi ai claselor a VI-a B, a VI-a C și a VIII-a A, din cadrul Liceului Teoretic „Emil Racoviță“ din Techirghiol, îndrumați de prof. Nastasia Savin, au citit povești, basme, legende și poezii elevilor de la Clasele pregătitoare A și B, clasa I C, dar și preşcolarilor de la Grădinița „Pinocchio“, pentru a marca Ziua Internaţională a Cititului Împreună - ZICI România.

„Cititul joacă un rol decisiv în formarea și în modelarea unui copil. Prin desfășurarea acestei activități s-a urmărit: punerea în valoare a conceptului de citire împreună cu …, responsabilizarea elevilor cu privire la importanța lecturii; trezirea interesului față de lectură; dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală; stimularea creativității copiilor; încurajarea transpunerii, de către copii, a trăirilor lor interioare, prin intermediul artei; promovarea modelelor de bună practică“, a transmis conducerea unității școlare.

Au colaborat la buna realizare a activității prof.înv. primar Nicoleta Grigore, prof. înv. primar Viorica Niculescu, prof.înv. primar Ionela Bucur, prof.înv. preșcolar Ani Săileanu, prof.înv. preșcolar Elena Miu și educator Lupu Angela.