Cu ce se confruntă managerii de spitale din România

Care sunt priorităţile în Sănătate? Ce trebuie să facă managerii de spitale, mai întâi, pentru a nu atenta la viaţa pacienţilor, în contextul subfinanţării? Managerul Spitalului Judeţean Satu Mare, Adrian Marc, a considerat, de exemplu, că renovarea corpului B al Secţiei de Interne, închis ieri din cauza condiţiilor improprii, nu era o prioritate, fiind alte lucrări mai importante de făcut. „Nu sunt medic, dar o spun cu toată răspunderea: nu am considerat, ca specific cazuistic, ca fiind cu aceeaşi amprentă de urgenţă, nu că nu este important, că mor oameni şi aici. Dar în momentul în care medicul-şef de la ORL mi-a spus că trebuie să resusciteze copiii pentru că n-au avut aici Terapie Intensivă, am spus că pleacă ORL-ul şi Cardiologia la Spitalul Nou, erau secţii aici ca de război, de spital de campanie”, a declarat Marc. Potrivit acestuia, din 2011, de la preluarea unităţii de către administraţia judeţeană, s-au modernizat mai multe secţii, prioritare fiind Cardiologia şi ORL. “Este o clădire veche, care se află în această stare de foarte multă vreme. Noi am încercat, din banii pe care-i avem, să luăm taurul de coarne şi să începem să facem ceva, în condiţiile în care zeci de ani nu s-a făcut nimic. Este un început, nu spune nimeni că lucrurile sunt perfecte şi definitive”, a afirmat el. Managerul spitalului a precizat că a dispus efectuarea unei anchete interne deoarece pacienţii ar fi trebuit să se afle în corpul A, renovat. “Nu trebuie oamenii să stea în aceste condiţii, nici nu trebuiau să stea. Nu am înţeles de ce în datele de 4 şi 5 ianuarie, când existau suficiente paturi libere, pe aripa reabilitată erau nouă paturi libere. De ce au trebuit să mute oameni aici? Noi am demarat o anchetă medicală în acest sens şi vrem să aflăm motivele. Această secţie trebuia să fie o supapă în cazuri extreme, dacă venea un număr mare de pacienţi de sărbători, lucru care s-a întâmplat, dar n-a fost aşa o avalanşă încât să justifice aducerea acestor pacienţi aici”, a afirmat Marc. Conducerea Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Satu Mare a decis ieri suspendarea activităţii unui corp al Secţiei de Interne a Spitalului Judeţean Satu Mare, din cauza condiţiilor improprii în care sunt ţinuţi pacienţii.