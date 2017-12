Cu cine stă la masă prefectul…

Constantin Dărac a fost reţinut la sfârşitul anului trecut după ce, în portbagajul maşinii sale, au fost găsiţi mai mulţi saci din plastic, în care se afla carne de cerb şi de iepure. La acea dată, Dărac a declarat că a găsit animalele moarte în zona pădurii Nastradineanca, din apropierea comunei constănţene Adamclisi. Oamenii legii spun că declaraţiile lui s-au dovedit a fi false, ţinând cont că, din 23 noiembrie 2009, poliţiştii s-au sesizat cu privire la actele de braconaj la fondul cinegetic comise de către Constantin Dărac şi au demarat interceptarea convorbirilor telefonice ale acestuia. Ulterior, în luna februarie a acestui an, Dărac a fost prins în flagrant, în Constanţa, într-un autoturism marca Suzuki, în timp ce încerca să vândă carne de porc mistreţ pe care o avea în portbagajul maşinii. Conform anchetatorilor, Dărac a declarat că a găsit cei trei porci mistreţi pe câmp. A doua zi, poliţiştii au găsit abandonată pe camp, în zona numită Valea Teilor, maşina cu care Dărac se deplasa la braconat, un Cherokee neînmatriculat. Procurorii spun că maşina avea montat un far direct la baterie, folosit în mod evident la identificarea vânatului pe timp de noapte. Jeep-ul era pregătit pentru off road, cu blindaje faţă/spate, suspensii supraîntărite, motor extrem de puternic. Constantin Dărac este judecat în stare de libertate pentru braconaj la fondul cinegetic şi pentru transport vânat braconat.