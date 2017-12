Cu cine va juca Gaz Metan CFR Craiova?

Cele 16 echipe calificate în optimile de finală ale Cupei României la fotbal au fost împărţite în trei urne valorice în vederea tragerii la sorţi, care va avea loc astăzi, de la ora 16.00, la Casa Fotbalului din Bucureşti. Conform Regulamentului de organizare a activităţii fotbalistice, pentru tragerea la sorţi a jocurilor din optimile de finală, echipele calificate au fost repartizate astfel - Urna A: echipele clasate pe locurile 1-6 în campionatul ediţiei precedente: 1. Unirea Urziceni; 2. FC Timişoara; 3. Dinamo; 4. CFR Cluj; 5. FC Vaslui; 6. Steaua; Urna B: celelalte echipe din Liga I, participante în campionatul ediţiei în curs: 1. U. Craiova; 2. Rapid; 3. FC Braşov; 4. Oţelul Galaţi; 5. Gloria Bistriţa; 6. Politehnica Iaşi; 7. Gaz Metan Mediaş; 8. Astra Ploieşti; 9. Internaţional Curtea de Argeş; Urna C: echipa de categorie inferioară calificată, Gaz Metan CFR Craiova (Liga a II-a). Conform regulamentului, la tragerea la sorţi se împerechează o echipă din urna A cu echipa din urna C şi, în continuare, echipe din urna A cu echipe din urna B (cinci jocuri). Cele patru echipe rămase în urna B se împerechează între ele. Pentru toate jocurile, echipa organizatoare se stabileşte prin tragere la sorţi. Jocurile din optimile de finală se dispută în sistem eliminatoriu, într-o singură manşă, pe stadionul echipei care va fi stabilită prin tragere la sorţi. În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se trece la prelungiri şi, dacă egalitatea persistă, la loviturile de departajare. Meciurile din optimile de finală se vor disputa pe 27, 28 şi 29 octombrie, cu începere de la ora 14.00, cu excepţia jocurilor televizate. În cazul în care unul dintre meciuri va fi programat în nocturnă pentru a fi televizat, iar echipa nu va avea instalaţie de iluminat, partida se va disputa pe terenul celeilalte formaţii. Dacă nici aceasta nu are dotările corespunzătoare, Federaţia Română de Fotbal va muta jocul pe un alt stadion, aproape de localitatea din care este echipa gazdă.