Cu cine va juca Simona Halep la Turneul Kremlin Cup

Halep, ajunsă pe locul 17 WTA, o va întâlni pe Anastasia Potapova în primul tur.

Rusoaica de 20 de ani se află pe locul 77 WTA. Cele două jucătoare s-au mai întâlnit o singură dată, anul trecut, când Simona s-a impus cu 6-4, 6-4 la Gippsland Trophy, tot pe suprafață hard.

În caz de victorie, Simona Halep va juca în a doua rundă competițională contra unei alte rusoaice, dar mai redutabile datorită experienței și formei din acest an. Veronika Kudermetova (24 de ani, 31 WTA) are prima șansă în primul tur, în care va juca împotriva unei tenismene din calificări, prin urmare are cele mai mari șanse de a fi a doua adversară a Simonei Halep în turul 2.

Dacă va depăși primele două tururi, Simona Halep ar putea juca în sferturi contra Mariei Sakkari (9 WTA, 26 de ani) sau Dayanei Yastremska (75 WTA, 21 de ani).

Simona Halep, a declarat ieri înaintea plecării la Moscova pentru participarea la Kremlin Cup, că îi este greu să se gândească la un trofeu în acest moment, deoarece nu a jucat mult în 2021.

Turneul Kremlin Cup, de categorie WTA 500, este programat în perioada 18-24 octombrie.

După Kremlin Cup, pentru Simona urmează Transylvania Open, turneu de categorie WTA 250, ceva avea loc în perioada 23-31 octombrie, pe BT Arena din Cluj.