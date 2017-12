Cu coada prin Iordania

Vă place Meleşcanu? Domnia sa ne-a oferit un exemplu fin de spălat putina. După ce s-a ţinut tare pe tema dosarelor celor 8 miniştri, acuzaţi de caltaboşi şi alte alea, a tulit-o englezeşte din faţa prezidentului plin de spume şi injurii. Ditamai ministru al Apărării şi-a vîrît coada între picioare în Iordania. Frica păzeşte bostana ministerială! După ce prezidentul a răcnit la el în telefon, Meleşcanu s-a lăsat moale şi cu greţuri, udîndu-şi instantaneu bombeurile pantofilor. Pînă deunăzi, mai precis pînă în ziua în care a apucat să facă pe el, îmi plăcea Meleşcanu. Ba chiar credeam, în naivitatea mea, că preşedintele Băsescu o să-şi rupă dinţişorii în nădragii lui de ministru al Apărării şi în vipuşca de ministru interimar al Justiţiei. Aiurea. I-a găsit preşedintele călcîiul vulnerabil. Nu credeţi? Prea iute a luat Meleşcanu poziţia de drepţi, după ce, la început, vremelnic, ca să spun aşa, l-a persiflat pe tema dosarelor celor opt miniştri! A ştiut pesemne preşedintele de unde să-l apuce de… turul pantalonilor şi să-i taie pofta de răzvrătiri pe tema respectării legii! Nu mă aşteptam la Meleşcanu, dar, în realitate, cam aşa se întîmplă în politichia noastră… De cîte ori strigă preşedintele, înjurînd şi trîntind totul în jurul lui, anumiţi politicieni se fac ghem şi se ascund de-a dura pe sub paturi! În politichie, după cum ne-am convins, izbîndeşte cel cu muşchi siliconaţi şi cu gura mare. Adevărul este că, de cînd a devenit stăpînul dosarelor, preşedintele ştie de unde, cum şi cînd să apuce. Aţi văzut ce demn era Meleşcanu în prima fază a dosarelor? Pe urmă, a dispărut subit din raza de acţiune a prezidentului şi a ripostat miorlăit după ce a fost înjurat şi ameninţat, după cum singur se plînge. Cred că prezidentul i-a zgîndărit partea lui cea mai sensibilă şi l-a băgat în boală după ce i-o fi povestit cum şi în ce fel o să-l facă. Intr-un fel, ca să respectăm realitatea înconjurătoare a politichiei, asistăm deseori la astfel de confruntări în care unul latră tare şi altul schiaună la lună, indiferent de conjunctură. Să vedeţi de ce spectacole vom avea parte în campania electorală! Mulţi viteji se arată acum. În scurt timp, unii dintre ei vor lua putina în braţe ca să o şteargă englezeşte. Frica, despre care ştim că păzeşte bostana, va tutela disputele politice din acest an. Vor cîştiga cei cu bostana plină de dosare de securitate şi mape profesionale. Pe viteji îi vom vedea după război, pentru că ei abia atunci se arată…Maperiada profesională se află abia la început de drum. Cine vorbeşte în front, aţi văzut, este pus la punct cu un simplu telefon! Dacă pînă şi domnul Meleşcanu s-a speriat! Oare de ce s-a speriat aşa de rău? Să-l fi pus pe fugă o simplă înjurătură, fie ea şi prezidenţială? Cît de tare să fi răcnit Băsescu ca să-l pună pe fugă pe Meleşcanu cu tot corpul lui militar? Frica păzeşte bostana electorală. Cei care se ştiu cu musca pe căciulă trebuie să-şi revizuiască atitudinea şi tactica gîndită pentru alegeri. Dacă stau prost cu mapa profesională, atunci, e bine să renunţe şi să se apuce de… muzică, eventual, de un pian în care nu trage nimeni. Ar mai fi o variantă salvatoare - să treacă la PD-L. A început campania electorală după sloganul “Ţi-am dat un telefon”. Oare de ce s-a speriat aşa de rău domnul Meleşcanu! Am auzit că acum nici la telefonul său mobil nu mai vrea să răspundă!