Cu cortul de Neanderthal în campingul “Cosmos”

Fred Flinstone şi Barney Rubble ar fi cei mai mulţumiţi clienţi ai campingului Cosmos din Eforie Sud, pentru că ar găsi aici condiţiile epocii care i-au făcut celebri. Căsuţe de campare degradate, grupuri sanitare ca după bombardament sunt activele ”primitoare” pe care le oferă unitatea de primire turistică. Administratorul campingului, Gheorghe Mişa, spune că turiştii sunt mulţumiţi, pentru că ”găsesc un teren bine întreţinut şi iarba tunsă la timp”. Probabil administratorul speră ca iarba să compenseze şi lipsa crasă de igienă.

AMENDĂ. În România de după 1989, foarte multe dintre activele litoralului românesc au fost privatizate. Unele dintre ele au ajuns pe mâinile unor gospodari care şi-au dat interesul şi au transformat unităţile preluate de la stat în adevărate unităţi de primire turistică, prin investiţii. Bineînţeles, vorbim despre oameni care au arătat respect pentru turişti. Alte active au ajuns pe mâna unora pentru care primordial a fost profitul. Unul dintre exemple este campingul Cosmos din Eforie Sud, preluat încă din 1992 de aşa-zişi investitori. Deşi se află în circuitul turistic internaţional, campingul Cosmos arată deplorabil. Au constatat asta, sâmbătă, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. ”În urma verificărilor am descoperit că grupurile sanitare arată sub orice critică. Un lucru interesant este acela că partea de clasificare se face de către MDRT pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a administratorului. Ei au solicitat categoria o stea. Din ce am descoperit aici, nu merită nicio stea. Pentru a putea desfăşura o activitate corespunzătoare sunt necesare investiţii uriaşe pentru a se remedia deficienţele constatate. Unitatea de cazare a fost sancţionată cu o amendă de 8.000 de lei. Administratorului i s-a oferit un termen de 15 zile să remedieze problemele de la grupul sanitar, dar şi pe cele de la căsuţe. Dacă nu se iau măsuri, unităţii îi va fi retras certificatul de clasificare”, a declarat directorul Direcţiei Control, Verificare şi Monitorizare Turistică din cadrul MDRT, Dorin Gherghina.

LITIGIU. Administratorul campingului, Gheorghe Mişa, dă vina pe un litigiu pe teren pe care îl are cu Primăria Eforie: ”Atât timp cât nu avem siguranţa că şi sezonul următor vom fi tot aici, nu cred că putem face investiţii. Noi suntem în litigiu cu Primăria de şapte ani. Este foarte greu să te angajezi la asemenea cheltuieli. Acest lucru presupune credite pe care nu ţi le oferă nimeni dacă nu are situaţia terenului clarificată. Or, cum terenul aparţine Primăriei, nu putem face investiţii. Mai mult, din partea Primăriei există tendinţa de a parcela acest teren. Primăria ar trebui să ne sprijine, nu să ne pună beţe în roate şi să încerce să ne desfiinţeze”, a declarat Mişa. De cealaltă parte, primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, a afirmat că actualii administratori ai campingului ocupă spaţiul ilegal. ”Ei au avut un contract semnat cu fostul primar, ale cărui clauze le-au încălcat. Noi ne chinuim de şapte ani să-i scoatem de acolo, dar de fiecare dată deschid noi procese în instanţă şi ne blochează. Dacă erau oameni de bună credinţă, în cei şapte ani de când suntem noi cu ei în litigiu, ca să nu mai vorbim că ei administrează campingul din 1992, ar fi putut să facă investiţii minime pentru o funcţionare corespunzătoare. Campingul arată deplorabil şi funcţionează în continuare, deşi în fiecare an a avut controale”, a declarat Brăiloiu. Chiar dacă campingul arată mai mult decât jalnic, administratorul Gheorghe Mişa afirmă că turiştii sunt mulţumiţi de condiţii. ”Turiştii găsesc aici un teren foarte bine întreţinut, iarba tăiată la timp, aşa cum nu găsesc în altă parte. Au posibilităţi de campare, de racordare la utilităţi. În ceea ce priveşte băile, pentru categoria o stea, cred că sunt corespunzătoare”, a spus Gheorghe Mişa. Până când instanţa se va pronunţa asupra acestui litigiu şi va da dreptate uneia dintre cele două părţi implicate, turiştii care merg la campingul Cosmos acceptă condiţiile neanderthaliene oferite de administratori. Poate că Direcţia de Sănătate Publică, Garda Financiară sau celelalte instituţii de control ar trebui să se aplece mai atent asupra acestui caz.