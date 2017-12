Cu Dacia în casă

• PERETE GĂURIT • Membrii unei familii din Constanţa au trecut ieri dimineaţă prin clipe de groază după ce un autoturism scăpat de sub control le-a găurit un perete al casei. Totul s-a întâmplat pe strada Nicolae Filimon, în jurul orelor 10.00. Oamenii legii spun că Valentin Ilie, în vârstă de 37 de ani, din Constanţa, se deplasa către bulevardul Aurel Vlaicu la volanul unei Dacii 1310. La un moment dat, din cauza neatenţiei, bărbatul a pierdut controlul maşinii, care a ieşit în decor şi a izbit în plin peretele unei bucătării de vară din gospodăria familiei Nicolae. În urma coliziunii, nu s-au înregistrat victime, dar anexa a fost pur şi simplu găurită. Şocul a fost atât de puternic încât frigiderul a ajuns pe peretele opus. Poliţiştii spun că, după impact, Valentin Ilie şi-a continuat drumul. Când au ieşit din casă şi au văzut ce s-a întâmplat, oamenii au apelat linia unică 112 şi au chemat Poliţia. „Eu am crezut, prima dată, că e cutremur. De unde să vină zgomotul ăsta?, m-am întrebat. Abia mai târziu am aflat ce se întâmplase”, a povestit Maria Nicolae, mama proprietarului. „Paguba este foarte mare! Vreau să ştiu cine o să plătească pentru ea. Eu de unde să fac rost de bani ca să repar casa şi tot ce s-a mai spart?”, a spus Viorica Nicolae, păgubita. După doar câteva ore, poliţiştii de la Rutieră au reuşit să dea de urma şoferului care plecase de la locul accidentului.

• EXPLICAŢII • Întrebat de oamenii legii de ce a ales să plece, acesta a răspuns că îşi lăsase copilul singur acasă şi nesupravegheat. La testarea lui cu aparatul Drager, oamenii legii au constatat că avea o alcoolemie de 0,28 mg/l alcool pur în aerul expirat. „Nu am ştiut că am lovit casa acestor oameni, am crezut că am izbit gardul. Nu am băut înainte de a mă urca la volan. Am consumat alcool după ce am ajuns acasă şi până au venit poliţiştii”, a susţinut Valentin Ilie. Poliţiştii spun că scuzele găsite de conducătorul auto inventiv nu-l vor salva. „Legislaţia le dă dreptul şoferilor implicaţi în evenimente rutiere soldate doar cu pagube materiale să se prezintă la o unitate de poliţie în termen de 24 de ore. Cu toate acestea, din punct de vedere uman, eu consider că ar fi fost cel mai corect că şoferul care a provocat acest accident să îi contacteze pe proprietarii imobilului, să le dea acestora numărul de telefon şi să-şi decline identitatea sau să sune la Poliţie şi să anunţe cele întâmplate. Şoferul a mai spus că a consumat băuturi alcoolice abia după ce a ajuns acasă. Legea prevede, însă, faptul că un şofer implicat într-un accident nu are dreptul de a consuma alcool înainte de a fi testat cu aparatul Drager. În caz contrar, se consideră că alcoolemia constatată este cea pe care conducătorul auto o avea în momentul producerii accidentului”, a declarat insp. Ciprian Sobaru, din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa. Şoferul vinovat a rămas fără permis de conducere şi va fi nevoit acum să plătească reparaţiile imobilului.