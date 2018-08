Cu drogurile la vedere! Vamaioții recidivează!

Jandarmii au surprins în Vama Veche trei persoane care aveau în buzunare și într-o borsetă, un aparat de mărunțit tip grinder, șapte pliculețe autosigilante cu substanță sub formă de granule, culoarea maro deschis, două pliculețe autosigilante transparente cu câte două comprimate hexagonale fiecare, un pliculeț cu substanță sub formă de pulbere albă și o cutiuță dreptunghiulară cu substanță vegetală verde, sub formă de muguri.

Vineri, 10 august ora 01.00, jandarmii Grupării Mobile Constanţa care se aflau în misiune de asigurare a ordinii şi siguranţei publice în Vama Veche, au observat pe plajă, lângă o terasă, trei tineri cu un comportament suspect, care au început să se agite la vederea echipajului. Au fost somați, s-au oprit și li s-a făcut controlul corporal sumar. Asupra acestora, într-o borsetă și în buzunare, jandarmii au mai găsit, un aparat de mărunțit tip grinder, șapte pliculețe autosigilante cu substanță sub formă de granule, culoarea maro deschis, două pliculețe autosigilante transparente cu câte două comprimate hexagonale fiecare, un pliculeț cu substanță sub formă de pulbere albă și o cutiuță dreptunghiulară cu substanță vegetală verde, sub formă de muguri.

Pliculeţele autosigilante, griderul și cutiuța cu substanță vegetală găsite asupra acestora vor fi predate Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, în vederea continuării cercetărilor.