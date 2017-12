Cu fătul mort în uter, mai bine de o săptămînă

Mai mulţi medici din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă au fost acuzaţi de mai multe ori de neglijenţă de către pacienţii internaţi în unitatea spitalicească. Cele mai multe reclamaţii au fost la adresa medicilor ginecologi, iar povestea se repetă şi în cazul unei femei de 35 de ani, din Techirgiol, însărcinată, care susţine că a fost lăsată de izbelişte de către cadrele medicale, deşi fătul i-a murit în uter. „Am ajuns la Spitalul Judeţean joi seara. Pe 26 aprilie, am mers la medicul meu de familie, care, după ce m-a consultat, şi-a dat seama că este ceva în neregulă cu sarcina mea şi m-a trimis la Policlina din Eforie Nord. Acolo, ginecologul, în urma unei ecografii, a constatat că fătul este mort în uter. Sînt însărcinată în cinci luni şi îmi doream foarte mult acest copil. La spital, am fost internată în secţia de Ginecologie de la etajul şase. De joi seara, nimeni din spital nu mi-a dat atenţie, doar mi-au administrat medicamente. Îmi doresc să îmi facă un chiuretaj cît mai repede, pentru că simt că înnebunesc ştiind că am un copil mort în mine”, a spus Ana Apope. Femeia susţine că nu se simte rău, dar că, din punct de vedere psihic, este demoralizată şi plînge încontinuu.

Cadrele medicale din secţia de Ginecologie susţin că au făcut tot ceea ce este necesar din punct de vedere medical pentru ca femeia să elimine fătul mort pe care cale naturală. “În astfel de cazuri, cînd sarcina are cinci luni sau mai mult, administrăm pacientelor medicaţie care declanşează avortul spontan. În cazul acestei femei, tratamentul nu a dat rezultate. Evităm să intervenim chirurgical, deoarece există riscul apariţiei unor complicaţii, care pot duce chiar la imposibilitatea ca acea femeie să mai aibă copii. Am decis chiar în această zi să trecem la un alt tratament mai puternic. Este vorba de Citotec, un medicament pe care nu îl avem în medicaţia din secţie oferită de spital, deoarece este scump, în jur de 20 de euro cutia, dar pe care îl cumpărăm din banii noştri”, a declarat medicul şef de secţie, conf.dr. Lazăr Ieremiea. Medicii susţin că vor aştepta cîteva zile pentru a vedea dacă femeia reacţionează la acest medicament şi i se va declanşa avortul în mod spontan. În caz negativ, ea va fi chiuretată.