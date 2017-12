Cu galacticii, la masa bogaţilor

În această seară, de la ora 21.45, Steaua va susţine cel mai important meci din istoria participărilor româneşti în Liga Campionilor. Chiar dacă steliştii au mai adus la Bucureşti nume ca Juventus sau Borussia Dortmund (ce aveau să devină apoi cîştigătoare ale Ligii Campionilor), partida de azi cu Real Madrid este mult mai importantă pentru că, în cazul unei victorii, elevii lui Olăroiu iau o opţiune importantă la calificarea în optimile de finală ale competiţiei. Premisele întîlnirii din această seară sînt dintre cele mai bune pentru stelişti. Supranumiţi cîndva "galacticii", ibericii nu au mai cîştigat un trofeu de trei ani şi, în plus, nu-şi regăsesc deloc cadenţa de la venirea la echipă a lui Fabio Capello. Grăitor în acest sens este ultimul rezultat din Primera Division, 0-1 pe terenul modestei Getafe. Chiar dacă lotul madrilenilor cuprinde nume sonore, ca Ronaldo, van Nistelrooy, Roberto Carlos, Robinho, Beckham, Cassano sau Raul, tehnicianul Cosmin Olăroiu vede principalul pericol pentru echipa sa în Guti. "Sînt foarte mulţi jucători de care trebuie să te temi, dar jucătorul care din punctul nostru de vedere reprezintă cel mai mare pericol, prin pasele decisive, este Guti. Este un jucător care în ultimii 30 de metri îşi pune colegii în situaţii favorabile de a marca, noi trebuie să fim atenţi şi la el şi la coechipierii lui", a spus Olăroiu. De altfel, Olăroiu îi pregăteşte un tratament special lui Guti, pe care i-l va da în primire lui Ovidiu Petre. În afara mai vechilor accidentări ale lui Rădoi şi Iacob, alte absenţe certe ale campioanei României vor fi şi cele ale lui Cristocea şi Neşu (ambii accidentaţi).

Realul a venit "la victorie"

Antrenorul Fabio Capello a ţinut să atragă atenţia, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute ieri, că formaţia care a pierdut la Getafe "nu poate fi adevăratul Real Madrid". "La Madrid a fost tot timpul o echipă luptătoare, sper să reuşesc să le ridic moralul jucătorilor pentru meciurile viitoare", a declarat tehnicianul italian formaţiei spaniole. Fabio Capello consideră că Steaua este o formaţie periculoasă la loviturile libere şi pe contraatac. "Steaua este o echipă bună. Am văzut meciurile cu Dinamo Kiev şi Olympique Lyon. În prima parte cu Lyon, pînă la gafa portarului, Steaua a jucat foarte organizat, este o echipă periculoasă la loviturile libere şi are un contraatac foarte rapid", a menţionat Capello, adăugînd că nu are un "bol magic" pentru a şti cine va cîştiga în meciul de marţi. Fundaşul Sergio Ramos spune că obiectivul echipei sale este să obţină trei puncte în partida de marţi, de la Bucureşti. "Ştim că Steaua are jucători importanţi şi, pentru noi, jucînd în deplasare, lucrurile sunt destul de complicate. Vom încerca să facem un meci bun, să menţinem poarta intactă şi să ne îndeplinim obiectivul, acela de a cîştiga", a afirmat Ramos. Madrilenii au venit la Bucureşti fără Cicinho, Salgado şi Reyes, toţi accidentaţi. Partida din această seară va opune două foste cîştigătoare ale celei mai prestigioase competiţii europene. Dacă Steaua a cucerit cel mai rîvnit trofeu european în urmă cu 20 de ani, Realul este recordmena continentală, cu nouă trofee la activ.

Echipele probabile - Steaua (antrenor Cosmin Olăroiu): Carlos - Saban (Stancu), Ghionea, Goian, P. Marin - Nicoliţă, Ov. Petre, Paraschiv, Boştină - Dică, V. Badea; Real Madrid (antrenor Fabio Capello): Casillas - Mejia, S. Ramos, Cannavaro, R. Carlos - Beckham, Emerson, Diarra, Robinho - van Nistelrooy, Ronaldo. Partida Steaua - Real Madrid va fi arbitrată de o brigadă din Italia, condusă la centru de Roberto Rosetti.

Clasamentul Grupei E

1.Lyon 2 2 0 0 5-0 6p

2.Real Madrid 2 1 0 1 5-3 3p

3.Steaua 2 1 0 1 4-4 3p

4.Dinamo Kiev 2 0 0 2 2-9 0p