Cu gîndul la... surpriză

Ultimul examen dificil al sezonului regulat... şi totodată o „avanpremieră” pentru play-off-ul Diviziei Naţionale joacă rugbyştii de la Judeţean Farul în această dimineaţă, de la ora 11.00, la Baia Mare. Elevii antrenorului australian Paul James Nixon, care au ajuns ieri după-amiază în nordul ţării, întîlnesc o formaţie puternică, cît se poate de masivă la nivelul înaintării, şi care nu a făcut niciun pas greşit pînă acum în campionat, conducînd fără înfrîngere seria a doua a Diviziei Naţionale. Conştient de dificultatea partidei cu Remin, tehnicianul de la Antipozi al Farului îşi doreşte ca echipa să facă pasul decisiv către performanţă. „Baia Mare are o grămadă puternică, cu cinci pilieri în primele două linii. Am pregătit serios în această perioadă grămezile şi molurile şi sînt convins că îi putem opri. Trebuie să recuperăm baloane, să punem adversarul în permanentă presiune şi să exploatăm faptul că sînt mai lenţi. Dacă speculăm acest lucru, ne vom crea spaţii şi putem înscie puncte”, a declarat Nixon înaintea plecării. Vom vedea dacă socoteala de acasă se potriveşte cu cea din tîrg... dar este cert faptul că tinerii noştri rugbyşti nu se împacă deloc cu postura de „victime sigure” în partida de astăzi. „Meciul se va decide pe înaintare. Nu vrem să se repete meciul de la Constanţa, unde am fost dominaţi, ci ne dorim să jucăm bine şi să cîştigăm”, declară flanker-ul Daniel Angheluţă, în concordanţă cu Nicolae Mocanu, component al liniei a doua: „Va fi greu meciul, fără îndoială. Au o înaintare puternică, iar misiunea noastră este să-i oprim la nivelul grămezii... apoi troacarii vor face diferenţa pentru victorie”. Optimism în rîndul jucătorilor noştri, încrezători în surpriză. Partida Remin Baia Mare – RCJ Farul este restanţă din etapa a opta. Imediat după meci, echipa noastră va pleca spre Cluj-Napoca, unde se va cantona în vederea ultimului meci din sezonul regulat, programat miercuri, împotriva „lanternei roşii” Ştiinţa Petroşani.