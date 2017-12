Cu InterRail, în vacanţă prin Copenhaga

După un an de la introducerea pe piaţă de către CFR a noii oferte comerciale internaţionale InterRail, călătoriile românilor cu trenul prin Europa au devenit o obişnuinţă. Disponibil în două variante, Global Pass şi One Country Pass, serviciul oferă posibilitatea amatorilor de călătorii să se plimbe în 30 de ţări europene. Şi cum vara este anotimpul tocmai bun pentru călătorii, Eurail Group GIE, societate care gestionează oferta InterRail organizează, cu sprijinul căilor ferate din Germania, în perioada 29 - 31 august, excursii pentru români. Astfel, tinerii cu vîrste cuprinse între 17 şi 30 ani care cumpăra un pass InterRail Global contra sumei de 60 de euro, plus costul călătoriei, beneficiază de două nopţi de cazare şi mic dejun inclus într-un hotel de cinci stele din Copenhaga. Acest program include un tur al capitalei Danemarcei, un dineu sponsorizat de Eurail Group GIE şi un concurs cu premii pentru toţi participanţii la eveniment. Cei care doresc să participe la acest eveniment se pot înscrie prin trimiterea copiei biletului InterRail la numărul de fax +49 69 265 40930, în atenţia responsabilului Monika Sturm, dar şi prin e-mail la InterRail@bahn.de.