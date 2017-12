Cu legea pe lege călcând

Suntem în postul Paştelui. În trei săptămâni de acum, catolici şi ortodocşi ne pregătim pentru Învierea Domnului. Tradiţia spune că trebuie să fim mai buni, mai iertători, să fim pregătiţi sufleteşte pentru acest mare eveniment al creştinătăţii. Toate aceste îndemnuri contrastează puternic, din păcate, cu situaţia reală din ţară. În fiecare zi, dinspre Guvern vin ştiri din ce în ce mai îngrijorătoare pentru viitorul apropiat. Marele Boc, zvârlit în funcţia de prim ministru prin deja faimoasa sintagmă a lui Traian Băsescu „altul mai bun nu am”, pare chitit pe distrugere. Tot ce-i iese în cale - pensie, salariu, legislaţie fiscală pentru firme private, proiecte de infrastructură - sunt culcate la pământ instantaneu, cu o voluptate demnă de o cauză mai bună. Să fim iertători, deci. Vineri, printr-o ordonanţă de urgenţă, Guvernul a decis ca toate drepturile câştigate în instanţă de cei concediaţi abuziv de la stat să fie amânate de la plată. Oamenii au obţinut drepturile în instanţe, prin hotărâri judecătoreşti. Deja, printr-o tradiţie extrem de periculoasă, Guvernul încalcă legea în văzul lumii. Adică nu respectă hotărârile judecătoreşti. Un precedent foarte periculos pentru statul de drept, dacă de la cel mai înalt nivel, Guvernul urinează pe lege. Şi dă o ordonanţă de urgenţă pentru ignorarea justiţiei. Cred că modelul descris de reputata Oxford Analytica, potrivit căreia regimul Băsescu seamănă din ce în ce mai mult cu regimul Putin, e mai aproape decât credem noi. Să reproducem un singur pasaj din analiza faimosului institut britanic: „Obiectivul lui Băsescu este limpede: doreşte să obţină o majoritate de două treimi în Parlament. Aceasta i-ar permite să aducă amendamente Constituţiei ţării, să slăbească Parlamentul şi să se asigure că va continua să exercite putere şi după încheierea mandatului. Speculaţia că Băsescu ar putea căuta să înlăture interdicţia constituţională prin care preşedinţii nu pot avea mai mult de două mandate consecutive este, probabil, exagerată: el ştie că, promovând un astfel de amendament, ar provoca proteste zgomotoase. Totuşi, Băsescu este, probabil, atras de “modelul Putin” din Rusia: crearea unei mişcări politice în faţa căreia toate celelalte să pălească şi care să îl asigure că va continua să deţină puterea din umbră”. Nu mai există niciun alt regim prezidenţial din Uniunea Europeană care să fie acuzat că seamănă atât de mult cu pseudo-democraţia ce domneşte la Moscova. Semnalul acesta nu e doar un comentariu şi atât. Cred că o bună parte din cancelariile occidentale se pregătesc să dea semnalul unei delimitări clare de ceea ce se întâmplă în România.

Încălcarea de lege prin ordonanţe de urgenţă (vezi precedentele de anticonstituţionalitate), abuzurile din Parlament, crearea prin trădare şi dezertare a unei majorităţi nedemocratice, controlul total al centrelor de putere de o singură persoană - toate contribuie la crearea unei imagini păcătoase şi periculoase pentru ţara noastră. Peste toate astea, trezit din vraja guvernării sale incompetente printr-un bulgăr sindical de zăpadă ce i-a trecut pe la ureche, premierul Boc a spus că România ar putea ajunge în situaţia Greciei. Dacă nu este lăsat să facă reformele pe care le predică de un an şi jumătate. Adică: sute de mii de concedieri, exterminarea câtorva sute de mii de SRL-uri prin sufocare fiscală, raderea sporurilor legale, reducerea drastică a salariilor bugetarilor care şi-aşa câştigau prea puţin (vezi cazurile învăţătorilor şi profesorilor din şcoli şi licee). Grecia este într-o situaţie atât de dramatică, cu o gaură de peste 300 de miliarde de euro, pentru că a minţit. A transmis raportări false la UE privind datoria publică. Să înţeleg că şi România ar putea să facă acelaşi lucru? Adică la presiunea sindicatelor să ascundem adevărata dimensiune a datoriei publice, pentru că nimeni nu ştie exact cât ne-am împrumutat ca să susţinem actuala arhitectură de cheltuieli. Şi trebuie să o spunem foarte deschis. Într-o ţară cu un PIB de peste 140 de miliarde de euro, susţinerea pensiilor cu bani de la buget înseamnă doar un miliard de euro. Adevărata problemă este la hemoragia de bani publici în afaceri cu iz penal: asfaltări inexistente plătite cu miliarde, borduri inutile, fântâni cântătoare, panseluţe în plină iarnă, indicatoare rutiere de-a valma, de sute de milioane de euro. Plus bomboana pe colivă, complexuri rezidenţiale în satele româneşti părăsite, în valoare de 800 de milioane de euro. Cred că am putea ajunge în situaţia dramatică a Greciei doar dacă Guvernul Boc va continua să existe. O schimbare este fundamental necesară.