Cu maşina în bancă!

CARAMBOL. Accident cu repetiţie! O maşină a distrus, vineri, sediul Băncii Transilvania, de pe bulevardul Mamaia, în urma unui carambol rutier petrecut în zonă. Incidentul nu s-a soldat cu victime. Oamenii legii spun că Genghiz Iusein, în vârstă de 24 de ani, se deplasa pe bulevardul Mamaia, dinspre zona Capitol, către strada Ion Raţiu, la volanul unui autoturism marca Chrysler, cu numărul de înmatriculare TX 8952 XA. Tânărul spune că, la un moment dat, o maşină care a ieşit de pe strada Petru Vulcan i-ar fi tăiat calea. „Mi-a ieşit pur şi simplu în faţă. Ca să evit impactul, am virat brusc spre dreapta, către trotuar, şi am lovit din spate un Cielo parcat în faţa sediului băncii. Nu am avut ce să fac. După ce l-am acroşat, Cielo a fost aruncat direct în geamurile Băncii Transilvania”, a declarat Genghiz Iusein. La locul impactului s-a deplasat un echipaj SMURD, dar, din fericire, nici angajaţii băncii, nici clienţii aflaţi în sediu nu au fost răniţi. „Şoferul care nu mi-a dat prioritate şi-a continuat drumul şi a trecut pe roşu la semaforul de la strada Ion Raţiu”, a mai spus Genghiz Iusein. Urmează ca reprezentanţii Băncii Transilvania să calculeze acum valoarea prejudiciului. În urma coliziunii, uşa de acces în bancă s-a făcut ţăndări, iar bancomatul a fost avariat. Poliţiştii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc accidentul.

ALTĂ MAŞINĂ, ACELAŞI IMOBIL. Sediul Băncii Transilvania de pe bulevardul Mamaia pare blestemat. În vara anului trecut, un constănţean în vârstă de 38 de ani a intrat cu maşina în acelaşi imobil, după ce a confundat pedala de frână cu... acceleraţia. Ovidiu Vasile Gondor, aflat la volanul unui autoturism marca Renault Megane, înmatriculat CT 99 MGN, a vrut să parcheze în faţa sediului băncii, dar “ceasul rău” i-a dat planurile peste cap. “Soţia mea trebuia să scoată nişte bani de la bancomat. În loc să ciupesc frîna, ca să încetinesc, am apăsat pedala de acceleraţie şi am lovit imobilul”, a declarat, la acea dată, vizibil încurcat, şoferul autoturismului. La testarea cu aparatul Drager, oamenii legii au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Ovidiu Vasile Gondor avea permis de conducere de numai cinci luni.