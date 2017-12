Cu maşina în copac

Cinci persoane au scăpat, ca prin minune, tefere, dintr-un accident rutier petrecut aseară, în apropierea localităţii constănţene Cogealac. Oamenii legii spun că o şoferiţă aflată la volanul unui autoturism marca Hyundai, cu numărul M 5833 YK, se deplasa pe Drumul Naţional 22 C (Constanţa - Tulcea), dinspre localitatea Cogealac, spre comuna Lumina. La un moment dat, femeia a pierdut controlul direcţiei, a pătruns pe contrasens, după care a ieşit de pe şosea, izbind un copac de pe marginea şoselei. Din fericire, în urma coliziunii, niciuna dintre cele cinci persoane aflate în maşină nu a fost rănită în urma impactului. Şoferiţa spune că de vină ar fi un tânăr care conducea un Logan argintiu. „Individul ăsta mi-a tot făcut şicane în trafic. La un moment dat, a frânat brusc în faţa mea. Eu am tras brusc de volan, spre stânga, pentru a evita o coliziune, şi nu am mai avut cum să redresez autoturismul”, a declarat femeia. Poliţiştii de la Rutieră au deschis o anchetă pentru a elucida împrejurările exacte în care s-a petrecut evenimentul rutier.