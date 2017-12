Cu o TVA defalcată nu se face primăvară fiscală

Guvernul estimează că va încasa două miliarde lei în plus, anual, din plata defalcată a taxei pe valoare adăugată (Split TVA). Sună mult? Nu e! Mult zgomot și efort pentru mărunțiș, consideră fostul șef al Fiscului Gelu Ștefan Diaconu - „Sumele vor veni de la cei care declară dar nu plătesc, din lipsă temporară de fonduri, și de la cei care provoacă insolvențe artificiale. Adevărații evazioniști din zona TVA își vor continua nestingheriți activitatea. Pe de altă parte, toți oamenii de afaceri corecți vor resimți această povară administrativă“. Cum am ajuns aici? Destul de simplu, din păcate. În 2010, cu criză pe cap, incompetență guvernamentală crasă marca Boc & Co, credit uriaș de la FMI și alte cele, s-a decis majorarea peste noapte a cotei TVA, de la 19 la 24%. Iar „măsura“ a fost cuplată cu scăderea cu 25% a salariilor. Wham-bam! În cifre, TVA a crescut cu 26,3%, și, conform teoriei economice, povara fiscală s-a dublat (peste 50%). Evident, în secunda doi, motoarele evaziunii fiscale au pornit și au mers supraturate până în 2013, când deficitul de colectare a TVA ajunsese la 45% (!?!). Inclusiv agenții economici onești au început să calce strâmb; nu de alta, dar ar fi murit. La acea vremea, însuși șeful BNR, Mugur Isărescu, declara că singura șansă de supraviețuire în România este evaziunea fiscală (he he!). Ulterior, cota la TVA a scăzut (mai mult pentru alimente), iar procentul a ajuns la 35% (e un pic mai mic, în teorie, dacă eliminăm din schemă „specificul“ românesc - autoconsum în gospodărie, servicii prestate de mici meseriași etc). Chiar și așa, însă, diferența de colectare este enormă aici, față de media comunitară (un nivel rezonabil de 14 - 15%), apreciază Diaconu - „Fiecare punct procentual din decalajul fiscal înseamnă 450 milioane lei. Dacă am ajunge la nivel cu UE, am încasa din TVA minimum opt miliarde lei pe an, în plus“. Fast-forward doar un pic și ajungem în epoca tehnocrată, „când Cioloș & Co, plus prietenă ministresă la Finanțe și secretar de stat gălăgios, apărător de evazioniști în privat, au blocat, întru salvarea patriei (și băbuțelor cu urzici - n.r.), activitatea Fiscului“, amintește Diaconu - „Anchetele multiple în ANAF, blocarea completă a achizițiilor IT și încetinirea până la stopare a reformei derulate împreună cu Banca Mondială au prefigurat dezastrul colectării veniturilor bugetare“. Pe scurt, combaterea evaziunii fiscale cu un Fisc în colaps este imposibilă, așa că Split TVA nu va contribui cu nimic. Va fi doar încă o bătaie de cap.