Cu ochii pe Messi şi Maradona

Cotată printre marile favorite la câştigarea titlului mondial, echipa pregătită de Diego Armando Maradona are parte de un debut de foc, în compania uneia dintre reprezentantele continentului “negru”, Nigeria. Toţi ochii sunt aţintiţi asupra vedetei sud-americanilor, Lionel Messi, dar şi asupra lui Maradona, care are o misiune extrem de dificilă, trebuind să aleagă cea mai bună formulă de echipă, dintr-un lot ticsit de jucători de mare valoare. Fostul mare jucător pare convins însă că a găsit cheia succesului pentru meciul de sâmbătă, care va avea loc pe “Ellis Park” din Johhanesburg. „Nigeria este o echipă puternică din punct de vedere psihic, dar cred că se confruntă cu probleme de organizare şi trebuie să forţăm la acest capitol”, a explicat Maradona, adăugând că elevii săi nu concep să rateze trofeul: „Ne-am promis că vom juca şapte meciuri. Avem o echipă care îşi va da viaţa, va juca fotbal şi nu se va trăda. Vom respecta tricoul”. Argentinienii vor avea un atac stelar, format din trei golgeteri de clasă, Messi, Higuain şi Tevez, ultimul fiind titularizat graţie susţinerii de care se bucură printre suporteri. „Carlitos nu poate fi în afara echipei. Tevez este idolul poporului, mai mult decât Messi sau decât mine”, a declarat Maradona. De partea cealaltă, nigerienii nu-şi fac iluzii prea mari, propunându-şi să contribuie din plin la spectacolul fotbalistic. „Messi este un jucător senzaţional şi îl respectăm, dar sper că şi el ne va respecta. Nu suntem concentraţi însă asupra lui, pentru că vom juca împotriva unei întregi echipe, cu jucători de mare valoare”; a spus atacantul lui Everton, Yakubu Aiyegbeni. „Fotbal este un joc de echipă şi am mai văzut reprezentative cu mari vedete, care au dezamăgit. Sunt convins că avem jucătorii necesari pentru a învinge Argentina. Cu siguranţă, le vom da o replică puternică şi sper să şi înscriem”, a completat mijlocaşul lui Lokomotiv Moscova, Peter Odemwingie.

Formaţiile probabile - Argentina (antrenor Diego Armando Maradona): Romero - Demichelis, Walter Samuel, Heinze - Gutierrez, Mascherano, Veron, Di Maria - Messi - Tevez, Higuain; Nigeria (antrenor Lars Lagerback): Enyeama - Odiah, Yobo, Shittu, Taiwo - Obasi, Etuhu, Uche, Odemwingie - Yakubu, Martins. Arbitri: Wolfgang Stark - Jan-Hendrik Salver şi Mike Pickel (toţi din Germania), rezervă: Khalil Al-Ghamdi (Arabia Saudită).