Cu părul în flăcări

O petrecere a lui Sean “Diddy” Combs, organizată la hotelul The London din New York, s-a terminat prost pentru un fotomodel, care participa la eveniment. Petrecerea a fost organizată de raperul american pentru a sărbători lansarea celui mai nou proiect muzical al său, intitulat “Last Train To Paris”. Mai mult, evenimentul era transmis live pe Internet atunci când s-a întâmplat incidentul. La un moment dat, potrivit imaginilor, actorul de comedie Kevin Hart se afla într-o baie, unde un fotomodel stătea într-o cadă înconjurată de lumânări. Brusc, părul acesteia a luat foc, iar femeia a intrat în panică. Tânăra s-a scufundat repede în apă, în timp ce Kevin Hart întreba în jurul său dacă scena a fost filmată. Pompierii au fost chemaţi la hotel în urma acestui incident. Rapper-ul ar putea să dea socoteală şefilor hotelului de lux The London. Astfel, aceştia i-ar putea interzice accesul în clădire pe viitor, întrucât nu avea voie să aprindă lumânări în apartamentul închiriat.