Cu spatele la constănţeni...

De ani de zile, din considerente politice şi din raţiuni înguste, proiectele menite să contribuie la dezvoltarea Constanţei şi la stimularea turismului de pe litoral au fost întoarse din drum. Toate aceste iniţiative au fost blocate pentru simplul motiv că sînt lansate de administraţia Mazăre! La atît s-a mărginit raţionamentul celor care, aflaţi, printr-o conjunctură nefericită pentru naţiune, la putere, au folosit ca instrument de lucru barda. Nu ştiam că dosarul de cadre funcţionează şi în cazul lansării unei strategii economice! Pe vremuri, dacă nu aveai un dosar beton, cu părinţi musai ilegalişti, pentru că de bază era apartenenţa la PCR, înţepeneai pe aceeaşi funcţie pînă la adînci bătrîneţi. Astăzi, din cîte constat, se întîmplă la fel cu proiectele gen “Riviera Tomis”! Cît timp cei de la PD-L au mişunat prin Guvernul României, au fost luate în discuţie doar chestiunile strict politice. Nu a interesat pe nimeni aspectul economic. Cînd au auzit că este vorba de un rival politic, l-au ras dintr-un condei! E de-al nostru? Nu. Atunci, kaput! În timp ce inepţiile unor pedelişti s-au bucurat de o atenţie maximă, dovadă că prostia continuă să se afle la loc de cinste, Constanţa a pierdut o finanţare comunitară nerambursabilă de şapte milioane de euro! De ce? În loc să fie tratat ca apolitic, proiectul “Riviera Tomis” a fost respins de cadrişti pe motiv că aduce un plus de imagine iniţiatorilor săi! Care “nu e de la PD-L”. Sigur, oficial, ne-au aburit cu tot felul de explicaţii tehniciste şi ecologice, unele dintre ele depăşind în entuziasm basmele de adormit copiii prezentate în grădiniţe de ministrul Învăţămîntului. Rezultatul? De patru ani de zile, timp în care mahării Puterii au pîndit capra vecinului, proiectul amintit a rămas doar pe planşe. În timp ce edilii s-au străduit să “întoarcă oraşul cu faţa spre mare”, Sulfina Barbu şi acoliţii săi ne-au întors spatele! Înţeleg că, zilele trecute, şi în plenul Camerei Deputaţilor, doamna s-a manifestat în concordanţă cu ambiţiile personale de a-i pune în continuare tălpi, mai mari sau mai mici, primarului Radu Mazăre, cu care, dincolo de politic, are o răfuială personală! Mă rog, orgolii, orgolii, înţeleg, dar noi, constănţenii, ce vină avem? Poate una singură. Aceea că nu l-am ales pe Zanfir Iorguş primarul Constanţei! Cîştigul ar fi fost dublu. Unu. Proiectul “Riviera Tomis” ar fi prins finanţarea europeană de care vorbeam. Doi. Ar fi fost linişte la Mangalia, unde dînsul continuă să tulbure apele, alături de cei care nu vor să renunţe la avantajele acumulate în perioada mandatelor sale. Cel mai înverşunat adversar al rivierei Tomis s-a dovedit a fi PD-L. Acum, cum să nu te apuce plînsul-rîsu cînd îi auzi pe domnii pedelişti prezentînd tot felul de programe şi strategii de dezvoltare locală! Cînd sînt strînşi cu uşa de electorat, pentru că se apropie alegerile parlamentare, nechează de parcă ar fi mîncat cărbuni încinşi! Dar, pe uşa din dos, cînd ajung în Parlament, se opun, la adăpostul votului secret, proiectelor iniţiate de administraţia locală! După care, parşivi, vin în faţa noastră să-şi susţină teoriile personale în materie de chibrit. Deunăzi, deputatul pedelist Laurenţiu Mironescu declara maliţios că nu agrează proiectele administraţiei locale, dar, atenţie, este de acord cu şoseaua de coastă! Păi, stimabile domn, pentru că tot pozezi în cel mai combativ ales al poporului, de ce nu ai tras-o de fustă pe colega dumitale, Sulfina Barbu, cînd era în fruntea Ministerului Mediului? Ştie toată lumea că ai intrare la Cotroceni, după cum te lauzi peste tot, deci, era o nimica toată să-l gîdili sub bărbie pe “tata mare” cu proiectul şoselei de coastă. Nu e timpul pierdut. Poate faci acum o faptă bună, pentru că actul normativ adoptat de Camera Deputaţilor merge la promulgare la preşedintele Traian Băsescu. Constanţa îţi va fi recunoscătoare, cunoscut fiind faptul că prezidentul a respins, pînă acum, toate iniţiativele menite să o ajute! Nu am nicio îndoială că, şi de această dată, va proceda la fel. Domnia sa nu are niciun interes ca, în plină campanie electorală, să le ridice mingea la fileu celor din PSD, în condiţiile în care partidul său de suflet nu reuşeşte să se salte de la pămînt. Sînt sigur că, în această etapă, mai mult ca oricînd, prioritare sînt calculele politice meschine. Din acest motiv, pînă la proba contrarie, vom mai avea de aşteptat…