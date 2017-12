Cu talpa pe gîtul lui... Neptun

La Constanţa continuă frecuşurile politice generate de împărţirea funcţiilor de conducere. Mai puţin în PSD. Mai mult în PD-L. A venit vremea directorilor din linia a doua. Cu alte cuvinte, a sfinţilor care te mănîncă pînă ajungi, dacă mai ajungi!, la Dumnezeu. Bătălia este la fel de aprigă şi pentru un fotoliu de director adjunct, mai ales dacă instituţia cu pricina are o oarecare importanţă strategică în teritoriu. Cei mai mulţi rîvnesc după o vacă bună de muls. Cu toate că fostul premier ţărănist Radu Vasile spunea că nu mai este nimic de furat în ţara asta, rasa vacilor bune de muls nu a pierit cu desăvîrşire. Şi, fie vorba între noi, la Constanţa, cel puţin, mai sînt destule de muls. Disputele pentru posturile secundare de conducere nu sînt cu nimic mai prejos faţă de cafturile pentru deţinerea supremaţiei în anumite ierarhii. Ba, dimpotrivă, fiind vorba de ultima strigare, ciolănarii se agaţă cu disperare de ultimele iluzii. Nu este vorba, cum s-ar putea crede, de simple ambiţii personale. Sigur, contează anumite funcţii şi poziţii ierarhice în teritoriu, dar, în mod deosebit, priorităţile ţin de misiunile pe care noii promovaţi le au de îndeplinit. Aproape toţi cei promovaţi politic trebuie să percuteze la ordinele venite de sus. Contează mai puţin dacă sînt sau nu profesionişti veritabili în domeniul în care au fost paraşutaţi. Ei trebuie, înainte de toate, să fie buni executaţi. În PD-L, de pildă, s-a generalizat modelul lui “Să trăiţi, am înţeles”. Fără comentarii, explicaţii sau erate de doi lei. Anumite personaje au fost promovate în diverse funcţii pentru a continua sau finaliza, după caz, ceea ce au început înaintaşii lor. Adică, nu-i aşa?, începutul dezastrului. Aşa se explică zelul celor care vor, cu orice preţ, să se întoarcă la locul crimei, cum este cazul privatizărilor cu cîntec din sudul litoralului. De pildă, unii dintre ei stau şi acum cu talpa pe gîtul staţiunii Neptun. S-au obişnuit în poziţia asta şi nu vor să mai plece! Stau cu talpa pe gîtul lui… Neptun. Sînt cîţiva indivizi care au devenit proprietari peste noapte. Şi-au tras hoteluri, restaurante, vile, ateliere, spaţii de depozitare, crame şi terenuri ca la balamuc. De investit, pentru că la noi asta este regula de bază, nu a investit nimeni nimic! Poate cu cîteva excepţii… Toţi s-au repezit să exploateze locaţiile luate la preţuri de nimic. Alţii le-au revîndut la scoruri de-a dreptul astronomice. Au cumpărat cu doi lei şi au revîndut cu 20, ca să spun aşa… Chiar dacă se sprijină într-un singur picior, Neptun deţine încă, la această oră, o zestre demnă de luat în calcul. Zilele trecute, în mod eronat, am numit societatea ca fiind o “epavă”. Am greşit. Între timp, am aflat că Neptunul continuă să fie plin de tentaţii ascunse. Doar anumite persoane cunosc realitatea, motiv pentru care se înghesuie să preia societatea şi să domine Consiliul de Administraţie. În vestiare, ca la box, competitorii se pregătesc de zor pentru meciul final. Stau cu talpa murdară de noroi pe gîtul lui Neptun şi calculează de zor plus valoarea care li se cuvine. De la “nu ne vindem ţara” am ajuns la privatizarea cu japca. Cei care aveau obligaţia să investească, dar nu au făcut acest lucru din prea multă greaţă, sînt din nou pe listele de aşteptare. Samsarii turismului de pe litoral au un singur ţel - să falimenteze şi Neptunul. Dacă se ajunge aici, atunci, cu siguranţă, visul celor care doreau să transforme staţiunea într-o banală comună se va împlini. În definitiv, la ce să ne mai aşteptăm?! Adevăraţii sforari, agreaţi pesemne şi la nivelul cel mai înalt cu putinţă, preferă să rămînă în anonimat. Ei orchestrează plasarea executanţilor din fragedă pruncie pe funcţiile de pe care pot lua deciziile primite prin telefon. Este un fel de şah prin corespondenţă. Culmea, sforarii cei mari nu fac parte din niciun partid şi, cu toate acestea, ei hotărăsc totul! În timp, dumnealor şi-au consolidat imperiile personale pe care le deţin pe diverse filiere. Ei sînt cei care îl pun la treabă pe omul care face bani. Vorbesc unii despre relansarea turismului din sudul litoralului. Mă tem că, în aceste condiţii, staţiunile Neptun, Olimp şi suratele sale nu au nicio şansă de a se mai redresa. Ne pierdem vremea cu tot felul de teorii chioare şi poveşti de adormit copiii ca pe vremea fostului ministru liberal al Educaţiei.