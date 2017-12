Cu „Toate pînzele sus”, de la Constanţa spre Ţara de Foc

Phoenix, ambarcaţiunea românească la bordul căreia se află o familie de temerari români, Marius şi Cătălina Albu, însoţiţi de fiul lor, Adrian, s-a desprins de portul tomitan, sîmbătă, la amiază, cu „Toate pînzele sus”. Velierul a pornit spre Ţara de Foc, pe urmele „Speranţei”, reconstituind traseul fictiv al unei corăbii de... legendă, cea din faimosul serial de televiziune „Toate pînzele sus”, realizat după cartea lui Radu Tudoran. Ineditul demers al familiei Albu, sprijinit de Cornel Tăbăcaru, un român „mai pricopsit”, „primul român milionar în dolari, aflat, undeva, pe la jumătatea Topului 300”, aşa cum afirmă chiar omul de afaceri, stabilit în Canada de peste 20 de ani, a avut nevoie de suma de peste 100.000 de euro şi a marcat un moment aniversar de excepţie: împlinirea a 33 de ani de la lansarea îndrăgitului serial TV „Toate pînzele sus\".

Momentul ridicării ancorei din Portul Tomis a fost prefaţat de o întîlnire emoţionantă între membrii echipajului, sponsorul proiectului, Cornel Tăbăcaru şi doi dintre actorii celebrei pelicule: Jean Constantin şi Ion Dichiseanu. Îndrăgitul actor constănţean a sosit primul, la volanul autoturismului personal, spunîndu-le celor prezenţi, cu umor, una din replicile sale celebre din „Toate pînzele sus\": „Întîi mancam şi pe urmă luptam\". „Nea Jean face astăzi un sacrificiu. A fost uşor bolnăvior zilele trecute şi nu ieşea astăzi din casă pentru nimic în lume. A ieşit pentru Speranţa şi pentru fanii săi\", a spus Cornel Tăbăcaru, mulţumindu-i actorului că, în ciuda problemelor de sănătate din ultima perioadă, a reuşit, totuşi, să dea curs acestei invitaţii. Maestrul Jean Constantin a glumit, însă, pe seama problemelor de sănătate pe care le-a avut şi a afirmat zîmbind: „M-a invitat aia cu coasa, dar mai stau puţin\".

Peste puţin timp, la ţărm şi-a făcut apariţia şi Ion Dichiseanu, care a spus că a lăsat la o parte toate treburile pe care le avea de făcut pentru a fi prezent la plecarea navei Phoenix în această expediţie. El a povestit o întîmplare amuzantă de la filmările serialului, dar şi-a amintit şi de doi dintre protagonişti, Ilarion Ciobanu şi Colea Răutu, care nu mai sînt printre noi.

Velierul Phoenix, cu o lungime de 10 metri, relansat la apă weekend-ul trecut, după reparaţii pregătitoare expediţiei, a plecat într-o lungă călătorie pe traseul fictiv al corabiei Speranţa (pe ruta vechilor porturi Stambul, Pireu, Gibraltar, Port Said, Montevideo, Buenos Aires, Strîmtoarea Magellan, Punta Arenas) şi va ancora pe partea cealaltă a globului, în Ţara de Foc. Pe una din insulele celui mai sudic punct al Americii de Sud, echipajul velierului Phoenix (familia Marius şi Cătălina Albu) va arbora drapelul românesc şi va inaugura un mic monument ce evocă eroii poveştii.

În vîrstă de 54 de ani şi în zodia... taurului, Marius Albu a mărturisit că este un spirit temerar, pasionat de aventură, de expediţiile pe mare, speologie, alpinism. Pînă s-a încumetat să realizeze această călătorie, el a făcut deja de două ori înconjurul lumii pe apă şi are la activ numeroase alte expediţii. Spiritul aventuros se regăseşte, de altfel, şi la ceilalţi membri ai familiei sale, soţia sa, Cătălina Albu (49), care îl însoţeşte în expediţii şi fiul său, Adrian (34). Băcăuanul, care este o adevărată enciclopedie de poveşti trăite cu uragane şi piraţi moderni, a mărturisit, cu cîteva minute înainte de a părăsi ţărmul: „Bineînţeles că avem emoţii, pentru că nu vrem să dezamăgim pe nimeni, mai ales prietenii, pe toată lumea care a fost prezentă la plecarea noastră”. Acesta a adăugat: „Am făcut foarte multe expediţii, de-a lungul timpului. Cea mai lungă dintre acestea a durat şapte ani, pe mare şi a fost a doua oară cînd am făcut înconjurul lumii. O parte din acea perioadă am fost împreună cu Cătălina, am navigat împreună din Australia pînă în România”. De meserie, strungar, Marius Albu şi-a amintit cum a pornit, de fapt, iniţiativa acestei expediţii. „Ideea a apărut de cînd eram mic, am citit cartea (n. r. „Toate pînzele sus”), mi-am făcut o plută şi împreună cu un prieten, am vrut să coborîm cu ea pe Siret. Amicul meu de la acea vreme i-a scris o scrisoare tatălui său, care a venit şi ne-a... recuperat. Acesta a fost începutul călătoriei de acum”, a spus, zîmbind, Marius Albu.

Pasionată, la rîndul său, de expediţiile pe mare, Cătălina Albu şi-a dorit din tot sufletul să participe la acest proiect. „A fost ceva de conjunctură în viaţă, ne-am întîlnit în 2000, am mers şi eu cu barca, să văd cum este şi de atunci, îl însoţesc în toate călătoriile”, a spus soţia sa, a cărei profesie este cea de profesor de biologie.

Aventura temerarei familii Albu se va prelungi cu încă cinci ani, în Pacific

Familia Albu este pregătită să înfrunte intemperiile naturii, avînd pusă la punct şi o strategie de urgenţă. Membrii echipajului de pe velier spun că cea mai periculoasă zonă va fi Ţara de Foc, Strîmtoarea Magellan mai ales, care este cea mai expusă furtunilor şi curenţilor puternici. „Noi avem pe ambarcaţiunea asta o barcă de salvare, provizii, pentru o perioadă, dar şi un sistem care, dacă se scufundă barca, începe să transmită semnale prin satelit, iar ambarcaţiunile care sînt în apropiere vin să ne salveze”, a precizat Marius Albu.

Prima oprire a velierului Phoenix s-a făcut ieri, la Sulina, pentru că, de fapt, de acolo începe şi aventura călătoriei. Următorul popas se va face la Varna, în jurul datei de 4 iulie, în prezenţa oficialităţilor bulgare, după care familia Albu îşi va continua drumul, conform graficului. Călătoria prin care va fi reconstituit traseul fictiv al ambarcaţiunii din „Toate pînzele sus” va dura doi ani, membrii echipajului dorind să prelungească, însă, aventura, cu alţi cinci ani petrecuţi în Pacific. Pentru că vor ajunge în Argentina în timpul iernii, iar Strîmtoarea Magellan nu se poate traversa în acea perioadă, familia Albu va reveni în ţară, pentru a aştepta şase luni, după care îşi va relua călătoria.

În portul turistic Tomis s-au aflat, sîmbătă, şi cîţiva membri ai Ligii Navale Române, Filiala Constanţa, care le-au înmînat celor doi exploratori mai multe obiecte care să le amintească de această plecare şi care să le poarte noroc. Printre acestea se numără o revistă despre velierul „Mircea cel Bătrîn” şi o carte despre navigaţie.

„Toate pînzele sus\", în regia lui Mircea Mureşan, este una dintre cele mai iubite serii cinematografice din România. Bazat pe acţiunea din romanul de aventuri omonim de Radu Tudoran, filmul are în distribuţie, pe lîngă Ion Besoiu şi Jean Constantin, nume mari ale cinematografiei, precum Ilarion Ciobanu şi Sebastian Papaiani.