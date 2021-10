Cu Tomis Mall școala e mai cool!

Tomis Mall lansează campania Back To School cu Premii Cool, în cadrul căreia clienții mall-ului pot fi premianți! Până pe 17 octombrie, cumpărătorii au șansa de a câștiga premii săptămânale prin tragere la sorți sau unul dintre marile premii ale tombolei: o Trotinetă Electrică SCANDAL by Pegas sau o Bicicletă Electrică Pegas. Astfel, la început de nou an școlar, elevii și studenții alături de părinți se pot bucura de multe surprize la Tomis Mall.

Clienții care fac cumpărături în perioada 6 septembrie – 17 octombrie și înscriu un bon în valoare de minimum 100 lei pe www.tomis.ro în aceeași zi pot câștiga unul dintre zecile de premii săptămânale puse în joc: vouchere de cumpărături, abonamente la sala de fitness sau produse oferite de magazinele partenere. În plus, se pot înscrie în tombola pentru premiile la modă și mult dorite: o Trotinetă Electrică SCANDAL by Pegas sau o Bicicletă Electrică Pegas, gata să îi poarte pe câștigători spre următoarele destinații.

Pentru fiecare elev sau student, reîntoarcerea la cursurile din clase este un eveniment special, mai ales după o perioadă atât de lungă în care întâlnirile fizice au fost limitate. Fie că este vorba de rechizitele și accesoriile pentru noul an școlar, fie că e vorba de o ținută la modă sau de o pereche nouă de pantofi în tendințe, o jachetă călduroasă de toamnă sau un rucsac practic pentru noile materii, în magazinele din Tomis Mall vei găsi articolele de care ai nevoie. În plus, dacă participi la campanie, cumpărăturile îți sunt răsplătite cu premii cool!

Clopoțelul sună cu surprize și pentru cei mari! Odată cu schimbările de temperatură vine timpul să ajustăm și garderoba. Doamnele se pot relaxa la shopping în căutarea ghetelor de toamnă și a rochiilor mai groase, în timp ce domnii pot explora colecțiile deja sosite în magazine în căutarea cămășilor și a sacourilor adecvate noului sezon.

Descoperă detalii pe www.tomis.ro! Consultă regulamentul complet al campaniei și înscrie-te pentru a câștiga unul din cele 264 de premii cool la Tomis Mall!