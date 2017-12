Cu treizeci de secunde înainte de o greşeală, creierul intră în repaus

Cercetătorii au descoperit că, dacă îndeplineşte sarcini repetitive şi monotone, creierul intră involuntar în repaus, cu aproximativ 30 de secunde înainte de a lua o decizie greşită, potrivit unui studiu publicat în “Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Studiind starea în care se află creierul, cercetătorii au putut prezice greşelile înainte ca acestea să se producă. “Există această situaţie, probabil intrinsecă, în care creierul spune că are nevoie de o pauză, iar tu nu poţi să faci nimic pentru a împiedica acest lucru”, a explicat autorul principal al acestui studiu, Tom Eichele, de la Universitatea din Bergen, Norvegia. “Toată lumea cunoaşte, fără îndoială, sentimentul că, uneori, creierul nu este la fel de receptiv sau performant şi că tu nu ai făcut nimic pentru ca acest lucru să se întîmple”, a spus acesta. Cînd se produce acest lucru, sîngele se adună în zona cea mai activă din creierul aflat în repaus. Această stare apare cu aproximativ 30 de secunde înainte ca o eroare să fie comisă, iar cercetătorii cred că descoperirea poate sta la baza unui sistem de alertare care să ajute la îmbunătăţirea concentrării şi atenţiei. Un astfel de sistem ar putea fi util, de exemplu, pentru controlorii de trafic aerian, a spus Eichele. “Putem, probabil, să elaborăm un aparat care ar putea fi plasat pe capetele celor care trebuie să ia acest tip de decizii”, a spus cercetătorul. “Putem măsura semnalul şi informa utilizatorul despre momentul în care creierul intră în repaus, atunci cînd deciziile sale nu sînt dintre cele mai bune”, a spus Eichele.

Un prototip de electroencefalogramă portabilă este în curs de dezvoltare şi ar putea apărea pe piaţă în 10-15 ani, a precizat cercetătorul.