Cu trenul, prin Europa!

Dacă pentru FC Barcelona şi Olympique Lyon deplasările la meciurile din Liga Campionilor au fost relativ lejere - sub zece ore petrecute pe drum - pentru echipele engleze care joacă astăzi în semifinalele UEFA Europa League situaţia este mult mai grea! Ambele au trebuit să folosească trenul pentru a ajunge în Europa, Fulham mergând cu autocarul în nordul Germaniei, iar Liverpool cu alt tren şi cu avion până la Madrid! Curios - în special pentru noi românii! - englezii nu au cerut amânarea meciurilor de duminică, deşi vor avea trasee dificile şi la întoarcere. Marele derby al rundei se joacă la Madrid, între fosta şi actuala echipă a lui Fernando Torres, dar fără atacantul spaniol care s-a operat! Liverpool luptă cu disperare pentru a obţine ultimul trofeu posibil al stagiunii, dar şi Atletico are acelaşi obiectiv, mai ales că a doua echipă a Madridului nu prea a strălucit în ultimii ani. Meciul este deschis oricărui rezultat, mai ales că oaspeţii vor fi lipsiţi de cel mai bun atacant, care ar fi putut face diferenţa pe teren. Revelaţia actualei ediţii a UEFA Europa League - FC Fulham - încearcă să dea marea lovitură pe terenul... finalei, arena din Hamburg urmând să găzduiască ultimul act peste mai puţin de o lună. Dar HSV plănuieşte să urmărească finala din teren, nu din tribune şi s-a concentrat total pe acest obiectiv. Fulham nu mai este o echipă de ignorat, cum au făcut-o cei care au pierdut în faţa englezilor până acum, dar, totuşi, HSV are prima şansă în această seară. Programul semifinalelor, care vor începe la ora 22.05: Hamburger SV - FC Fulham; Atletico Madrid - FC Liverpool.