Cuantumul impozitelor şi taxelor locale pentru 2010

Serviciul Public de Impozite Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa prezintă contribuabililor cuantumul impozitelor pentru clădiri, teren şi mijloace de transport, stabilite pentru anul fiscal 2010, în urma aplicării prevederilor HG nr. 956/2009. Potrivit afirmaţiilor directorului executiv al SPITVBL, Virginia Ştefănică, constănţenii vor achita, în 2010, pentru o casă cu suprafaţa de 120 metri pătraţi, încadrată în zona A, un impozit de 345 de lei, faţă de 287 de lei cât a plătit în 2009. Pentru aceeaşi casă, dar situată în zona B, vor plăti un impozit de 255, pentru cea situată în zona C, 267 lei, iar în zona D, 255 lei. Pentru o garsonieră de 25 mp din zona A vor plăti 69 de lei, faţă de 57 de lei cât a fost în 2009, iar pentru o locuinţă similară din zona B, 55 de lei. Pentru locuinţele de acelaşi tip situate în zona C - 53 de lei, iar în zona D - 51 de lei. Pentru un apartament cu două camere, de 45 mp, din zona A, proprietarii vor plăti, după aplicarea prevederilor noului Cod Fiscal, 124 de lei, pentru unul din zona D, 92 de lei, pentru un apartament cu trei camere, de 65 mp, din zona A, 180 de lei, iar pentru unul aflat în zona D, 133 de lei. Cei care deţin un apartament cu patru camere, cu o suprafaţă de 80 mp, în zona A, vor plăti 221 de lei, iar pentru unul din zona D, vor plăti 163 de lei. Şi impozitul pe terenuri va fi majorat. Prin urmare, un teren cu suprafaţa de 100 mp aflat în intravilanul localităţilor, în zona A, va fi impozitat cu 88 de lei, faţă de 73 de lei cât s-a plătit în anul 2009, pentru unul similar din zona D, 18 lei, iar pentru un hectar de teren aflat în extravilanul localităţilor, proprietarii vor trebui să plătească 108 lei. Şi impozitele datorate pentru mijloacele de transport vor fi majorate. Pentru un autovehicul cu capacitatea cilindrică egală sau mai mică cu 1.600 mc, de anul viitor se vor plăti 56 de lei, faţă de 49 cât a fost în 2009, pentru unul de până în 2.000 de mc, 180 de lei, faţă de 150 de lei, în 2009, iar pentru unul cu o capacitate mai mare de 3.000 mc, proprietarii vor plăti peste 2.320 de lei. Persoanele juridice nu vor achita sume în plus faţă de anul în curs pentru impozitul/taxa pe clădiri, având în vedere faptul că acesta se calculează prin aplicarea unei cote de 1,5% la valoarea de impunere a clădirii, valoare declarată de către contribuabil în funcţie de înscrierile în evidenţele sale contabile. Pentru impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloace de transport şi persoanele juridice vor suporta majorarea de 20% faţă de anul 2009 ca urmare a aplicării prevderilor HG nr. 956/2009.