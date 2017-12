Cui să-i dai credite? Economia e supraîndatorată

SCHIMBĂRI DE CRIZĂ Toată lumea vorbeşte despre cererea slabă de credite de la noi, dar pe cine să creditezi, întreabă retoric preşedintele ING Bank România, Mişu Negriţoiu. „Firmele îşi alocă jumătate din venituri rambursării creditelor. În aceeaşi situaţie au ajuns şi persoanele fizice. Altfel spus, economia reală este supraîndatorată; a ajuns la o limită care nu trebuie depăşită. Nu mai e loc de dat credite, nu ai cui să-i dai. În plus, 70% dintre activele bancare sunt băgate în credite”, spune Negriţoiu, adăugând că, deşi finanţarea în România este pe termen scurt, jumătate dintre împrumuturi fiind acordate pentru mai puţin de 12 luni, „toată presiunea de creditare se pune pe bănci”. „Trebuie să construim ceva solid, nu să tot forţăm bancherii să aducă bani la capital. N-am văzut, spre exemplu, obligaţiuni corporatiste. Noi am vrut să facem asta încă de acum 15 ani, dar Banca Naţională a României ne-a spus că legea nu ne permite asta. Legea e din 1932 şi nimeni nu a fost interesat să o schimbe...”, a mai spus preşedintele ING. În opinia sa, nu cota de piaţă este problema băncilor, ci optimizarea modelului bancar: „Nimeni nu ştie ce bănci vor rezista crizei. Bankingul se schimbă însă, fără îndoială. Când am intrat în democraţie, stăteai cu săptămânile la coadă ca să îţi pui telefon fix. La ţară era aproape imposibil. Acum îţi ia câteva minute. Tocmai de aceea, cine vrea să ajungă cu bankingul în zona rurală trebuie să îşi schimbe viziunea. Prezenţa fizică acolo nu mai e o necesitate”.

FĂRĂ RETAIL NU SE POATE Mişu Negriţoiu este de acord cu şefii Raiffeisen şi CEC, Steven van Groningen şi Radu Gheţea, în privinţa consolidării sistemului bancar: „Nu poţi să rămâi cu banca doar pe segmentul corporate. Sau poţi, 5 sau 10 ani, dar nu pe termen lung. Trebuie să ai şi o componentă solidă de retail, fără de care în mod clar nu poţi face banking”. Preşedintele ING avertizează că întreprinderile mici şi mijlocii sunt decapitalizate, au credite pe termen scurt şi nu-şi mai permit să ramburseze împrumuturile. În multe cazuri, chiar managerii sunt cei care şi-au decapitalizat firmele, fie prin achiziţiile nejustificate (SUV-uri demne de-un patron, diverse „chestii” pentru acasă - n.r.), fie prin alocarea de resurse în zone fără legătură cu activitatea principală. Să ne amintim de El Dorado-ul din imobiliare, când, peste noapte, toată lumea s-a transformat în dezvoltator. La final, Negriţoiu aruncă o săgeată şi în cei de la banca centrală: „E vreo legătură între dobânda de referinţă şi piaţa bancară? Nu mai e! Dobânda cheie e de 5,25%, iar în piaţă este la 2,5%. În afară de intervenţiile în piaţa valută, instrumentele de politică monetară nu funcţionează”.