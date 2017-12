Culeţu, singurul prefect din ţară care a dat cu tifla programului naţional de reformă parlamentară

Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei (AID), care aplică “Iniţiativa Naţională pentru Transparenţă Parlamentară“, program naţional de reformă parlamentară, finanţat de Ambasada SUA, Ambasada Britanică şi Ambasada Germaniei, a organizat, ieri, o întrevedere la care au participat parlamentari de Constanţa şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale. Deşi întîlnirea a avut ca scop iniţial discutarea proiectelor de dezvoltare a judeţului Constanţa, discuţiile au divagat de la subiect în mai multe rînduri, fapt pentru care, în final, reprezentanţii ONG-urilor şi-au prezentat problemele cu care se confruntă şi chiar au propus cîteva formule de rezolvare. Majoritatea parlamentarilor şi-au oferit sprijinul în găsirea soluţiilor. Deputatul social democrat Corneliu Dida s-a oferit să intervină, de exemplu, în rezolvarea problemelor cu care se confruntă persoanele infectate cu virusul HIV de la nivelul judeţului. În cadrul întîlnirii, reprezentanţii AID şi-au exprimat indignarea faţă de faptul că prefectul Constanţei, Dănuţ Culeţu, este singurul din ţară care a refuzat să participe la dezbaterile organizate de ei. “Ne dorim ca, la următoarea întîlnire de la Constanţa, să beneficiem de o mai bună cooperare din partea autorităţilor locale, Constanţa fiind singurul judeţ unde prefectul nu participă la aceste întîlniri. În plus, precizez că este pentru prima dată cînd Prefectura unui judeţ refuză să pună la dispoziţia acestui program o sală adecvată unei astfel de dezbateri, pe motiv că sala din instituţie trebuie să stea în permanenţă la dispoziţia prefectului“, a declarat directorul executiv al programului, Alexandru Cumpănaşu. Reprezentanţii proiectului au dezvăluit şi motivele cu care parlamentarii de Constanţa, absenţi de la dezbatere, şi-au argumentat lipsa. Cu excepţia absenţelor cauzate de plecări în străinătate sau motive de ordin medical, am aflat şi un inedit motiv, invocat de deputatul PNL Mircea Iustian: o programare la... stomatolog.

Turismul şi agricultura, cele mai stringente probleme ale Constanţei