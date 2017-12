Revenit după suspendarea de nouă luni primită pentru dopaj, Adrian Mutu merge din scandal în scandal, motiv pentru care AC Fiorentina a decis să se debaraseze de serviciile internaţionalului român. Ultima ieşire a “Briliantului”, petrecută la antrenamentul de miercuri după-amiază, a încheiat definitiv conturile între atacantul în vârstă de 32 de ani şi gruparea italiană. Furios după ce a fost anunţat de impresarul Ioan Becali că nu va putea pleca pe gratis la o altă echipă din Serie A, Mutu s-a certat violent cu antrenorul Sinişa Mihajlovic, fiind la un pas de bătaie, şi a părăsit antrenamentul adresând injurii celor prezenţi, inclusiv jurnaliştilor italieni. Reacţia sa a fost condamnată rapid de conducerea clubului, care a anunţat că există varianta acţionării în judecată a jucătorului. „Nu este cazul ca situaţia lui Mutu să mai preocupe pe cineva din club. Vă garantez că el nu va mai juca la Fiorentina. Va fi amendat pentru gestul său”, a anunţat patronul Fiorentinei, Della Valle. Noile evenimente par să se transforme într-un avantaj pentru “Briliant”, care are şanse mari să ajungă la Galatasaray, echipa pregătită de Gheorghe Hagi. Conform presei din Turcia, impresarii Ioan şi Victor Becali au negociat deja trecerea lui Mutu la gruparea din Istanbul, care va achita italienilor 5 milioane de euro, asigurându-i jucătorului un salariu anual de 2 milioane de euro. Mai mult, turcii au anunţat că atacantul român era aşteptat aseară la Istanbul pentru a finaliza tranzacţia.

Drept urmare, Mutu are şanse mari să fie coleg cu argentinianul Culio, fostul mijlocaş al campioanei CFR Cluj, transfer ieri de Galatasaray, după ce a efectuat vizita medicală la Istanbul. Preşedintele clubului CFR Cluj, Iuliu Mureşan, a declarat, ieri, că mijlocaşul argentinian Juan Emmanuel Culio a fost transferat la Galatasaray Istanbul în schimbul sumei de două milioane de euro, plătibilă într-o singură rată. „Sunt extrem de fericit. Sunt jucătorul lui Galatasaray. Am semnat pe trei ani şi jumătate. Este cea mai fericită zi din viaţa mea. Este o onoare că voi lucra cu Hagi, mai ales îmi doream enorm acest lucru. Am semnat cu un club mare. Totul este impresionant aici la Galatasaray. Mulţumesc Clujului că m-a adus în Europa, în fotbalul mare. N-o să uit niciodată ce a făcut această echipă pentru mine. După trei ani şi jumătate era însă momentul să fac un nou pas în cariera mea”, a spus Culio, care s-a alăturat, aseară, noilor săi coechipieri, în cantonamentul din Antalya, informează site-ul oficial al clubului din Istanbul. Culio va purta la echipa turcă tricoul cu numărul 27.