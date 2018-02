„Culise şi galanterii - Doors Club Style“, cu Amelia Stănescu

A fost o seară specială la Club Doors, duminică, 11 februarie, când poeta și scriitoarea constănțeană Amelia Stănescu și-a prezentat noul volum „Culise şi galanterii - Doors Club Style“. Volumul conține „Portrete / Interviuri / Întâlniri / Testimoniale“ (după cum a precizat autorul), realizate la Clubul Doors din Constanța, cu invitații pe care acest club i-a avut de-a lungul ultimilor ani. Altfel spus, după cum se menționează pe pagina Doors, și lansarea a fost „o discuție liberă și neconvențională despre artiștii care au urcat pe scena clubului Doors. Povești de viață și întâmplări de culise“. Volumul, apărut anul acesta la editura ieșeană Zona Publishers, îi aduce în prim-plan pe artiștii care au concertat la Doors Club Constanța sau pe scenele celor două festivaluri de la White Horse, Costinești (Out Of Doors Fest și Folk Fest Remember Costinești). Atmosfera boemă, cu discuții libere, metafore și muzică, a fost întreținută de invitații Ameliei Stănescu: Aida Tavitian, Daniel Iancu și Walter Ghicolescu. Moderatorul întâlnirii a fost Sorin Lucian Ionescu.

Cartea „Culise şi galanterii - Doors Club Style“, partea I, dă ocazia publicului care a fost deseori la concerte să-i cunoască mai bine și să și-i apropie pe: Șuie Paparude, Golan, Dan Helciug & Spitalul de Urgență, New Jersey (Italia), Aida Tavitian, Bucovina, Alternosfera, Omul cu Șobolani, Cred că sunt extraterestru, Zob, Ducu Bertzi, Țapinarii, Holograf, Cristian Teodorescu, Daniel Iancu, Ada Milea, Cristi Horia, Andy Ghost (Masterpiece), Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut, Trooper, E.M.I.L., George Stanca, Vasile Șeicaru, Teo Boar, Walter Ghicolescu, A.G. Weinberger, Toma Alexandru, Nae Nicolae, Macanache, Daniel Ignat (The R.O.C.K.), Andrei Robin Proca (Robin And The Backstabbers), Adrian Naidin, Marius Bațu și Mihai Mărgineanu.

Citește și:

Lansare de carte în peisajul cultural constănțean: Amelia Stănescu

„Culise și galanterii - Doors Club Style“, dialoguri cu scriitoarea Amelia Stănescu

Concert și lansare de carte: Daniel Iancu aduce „Țânțarul” la Doors

Daniel Iancu & Costel Pătrășcan: UMOR cântat și caricaturizat!

Vezi video aici:

https://youtu.be/9LIUP7F7a44