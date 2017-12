Cultivatorii de cânepă pentru ulei şi fibre pot extinde suprafaţa de cultură şi primesc subvenţie

Cultivatorii care utilizează un teren în baza altor acte doveditoare decât actul de proprietate pot primi autorizația de cultivare a cânepei pentru ulei şi fibre, iar prin extinderea suprafeţei de cultură vor beneficia de subvenţii, acordate în perioada 2015-2020. Guvernul a adoptat, miercuri, o hotărâre prin care să poată fi extinse "culturi valoroase, tradiționale pentru România", precum cultura de cânepă pentru ulei și fibre. Legislația prevedea până în prezent că numai agricultorii care dețin acte de proprietate pentru terenurile respective pot primi autorizația de cultivare a plantelor ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope, dar pentru autorizaţie nu era prevăzut explicit că se eliberează anual și nici un termen limită pentru eliberare. Actul normativ introduce în categoria potențialilor beneficiari ai autorizației pentru cultivarea cânepei și pe cultivatorii care utilizează terenul în baza altor acte doveditoare decât actul de proprietate. Guvernul şi-a motivat decizia prin faptul că în ultimii ani comasarea terenurilor în cadrul exploatațiilor s-a făcut și prin utilizarea suprafețelor agricole sub formă arendă, concesiune, asociere în participaţiune etc., iar pe terenurile utilizate sub aceste forme cultivarea plantelor ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope, precum cânepa, nu a fost posibilă. Executivul arată totodată că majorarea numărului potențialilor cultivatori de cânepă pentru ulei și fibră autorizați va asigura accesul acestora la schemele de plăți, inclusiv la sprijinul cuplat care se acordă în perioada 2015-2020. Potrivit Guvernului, se creează, totodată, oportunități pentru extinderea suprafețelor cultivate cu cânepă pentru ulei și fibră și creșterea veniturilor fermierilor din zone cu constrângeri naturale, precum şi premise pentru noi locuri de muncă în sectoarele de producție și procesare a cânepei pentru ulei și fibră.