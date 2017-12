Cultul decolteului

De când a urcat în funcţii, decolteul şi-a schimbat total obiceiurile, punând un accent deosebit pe cultul personalităţii. Îi place să fie luat la palme, adică aplaudat la scenă deschisă. La intrarea în diverse instituţii, prezenţa decolteului este semnalată prin urale şi aplauze frenetice. Se strigă: ”Decolteul şi poporul”. Aproape că nu trece o zi fără o cântare, omagiu sau colocviu dedicat trecutului său eroic! Întreaga bibliografie şcolară urmează să fie modificată fundamental. Viaţa şi opera decolteului ocupă o poziţie importantă în societatea noastră multilateral dezvoltată. În anii democraţiei noastre originale, decolteul are meritul de a se fi afirmat plenar în toate domeniile de activitate. Artiştii patriei, cei specializaţi în pupincurisme, s-au reorientat din mers. Picturile şi busturile comandate de conducerea de partid şi de stat sunt focalizate pe decolteu. Iată câteva dintre temele abordate: “Decolteu cu flori”, “Proletarii şi decolteul”, “Democraţia decolteului”, “Tinerii şi decolteul”, “Ţară mândră, ţară de decolteuri.” Dacă nu-i recunoşti meritele şi rezultatele obţinute în politică, rişti să o încasezi în diverse forme de exprimare. În scurt timp, s-a transferat de la răsfăţ la ode şi spectacole omagiare. În şcolile de la ţară, alea care au rezistat eroic în faţa crizei, au apărut tablouri cu chipul decolteului. Pupincuriştii de profesie şi-au schimbat brusc subiectul. Au trecut de la conducătorul iubit la decolteu, abordând o întreagă paletă artistică şi literară. De câteva zile încoace, se vorbeşte despre decolteu numai la superlativ. Aflăm, astfel, că nu conducătorul ne dă nouă, atenţie, ci decolteul, lapte, carne, pene, ouă… În definitiv, sunt aceleaşi mesaje consacrate, dar prezentate într-o formulă nouă. De pildă, revine tema soarelui. Când decolteul apare, soarele răsare. Cu prilejul înălţării sale în funcţii, fiind vorba de un cumul evident, am asistat la un spectacol omagial pe cinste. Transpiraţi până în gât, activiştii au spus poezii şi au făcut aluzii străvezii la frumuseţea decolteului. S-au încins hore ale frăţiei. Dansurile tematice au ilustrat mişcările senzuale ale decolteului, ajungându-se la mersul piticului. În ciuda vestimentaţiei sale de lux, decolteul s-a pronunţat pentru o campanie cu vădite tendinţe de stânga. Firesc, în politică, obrazul subţire cu voturi se ţine. Compozitorii de serviciu trebuie să finalizeze colindele de sărbători, zile de fiori, urmând ca decolteului să-i fie dedicate mai multe sorcove. Uneori, asistăm la confuzii nemeritate pe tema intrigilor care apar între decolteu şi sorcovă. Decolteul în politică este produsul unui tupeu ieşit din comun. De aici încolo, vom asista la noi şi emoţionante spectacole omagiale sub genericul “Odă decolteului”. De asemenea, urmează să fie reluat spectacolul grandios “Decolteul cel iubit/ Ţara a uimit”. Atenţie. Doar când decolteul apare, soarele răsare. Fără decolteu, riscăm să supravieţuim într-o eclipsă totală…