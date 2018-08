Cultură, cultură, da’ să ştim şi noi... când! PROGRAM FITIC 2018

Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa - ediţia a III-a se derulează în intervalul 1 - 8 septembrie 2018 în mai multe locaţii din municipiu: Teatrul de Stat, Centrul „Jean Constantin”, Parcul Arheologic, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Liceul Teoretic Traian. Evenimentul, organizat de Asociaţia Art Society Center şi finanţat de Primăria Municipiului Constanţa, aduce în acest an multe noutăţi, precum festivaluri de film, teatru în spaţii neconvenţionale şi o categorie OFF extrem de generoasă. Intrarea este liberă la toate evenimentele, în limita locurilor disponibile.

Acesta este programul:

1 septembrie 2018

Teatrul de Stat

19.00 Paliativ de Radu Popescu (premieră) - o producție ART SOCIETY CENTER

AICI... în Parcul Arheologic

21.00 Opera de trei parale - Trupa AICI şi Asociația Cultural Artistică Teen Talent

Centrul „Jean Constantin“

CIFF - Constanța International Film Festival

18.00

Scurtmetraj

1. Liber, Romania

2. VIZA, Togo

3. The last supper, Ucraina&Germania

4. REC, Romania

Lungmetraj

5. Dance Hall Land, Italia

2 septembrie 2018

Teatrul de Stat

Seathre Highschool Contest

10.30 Doi Tineri din Verona - Trupa SHAKESPEARE - Ita Wengman București

12.00 Ceilalți muzicanți din Bremen - Trupa de Teatru Gestual "NECUVINTE" - Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” București

Teatrul de Stat

Blue Theatre Independence

14.00 Șase din 49 - Teatrul de Artă București

16.30 Ketchup - Avanscena

19.00 Insomniacii - Teatrul de Artă București

Teatru în OFF

21.00 Doi pe o bancă – Godot Cafe Teatru

Centrul „Jean Constantin“

Teatru dans

14.00 Heterocromia – Fabrica de Pensule

17.00

FILMMIC în OFF

Oglinda vremurilor

CIFF - Constanța International Film Festival

Scurtmetraj

1. Under the royal oak tree, Grecia

2. Flame, Romania

3. Translucid, Romania

4. REVE GENERAL, Polonia

Documentar

5. Passing tyrough the door of the past, Turcia

6. From human life, Ucraina

Film în OFF

20.30 Mihai Viteazu - regia Sergiu Nicolaescu

În pod... la Muzeu (Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța)

11.00 Shakespeare 400 - Asociația Art Everywhere

13.00 Fata din curcubeu - Teatrul de Artă București

15.00 Ghici cine intră pe fereastră! – producție Iulia Cristescu

17.00 Mersul trenurilor - producție Andrei Adam

19.00 Constelații - Teatrul de Artă București

AICI... în Parcul Arheologic

18.30 - 21.00 - happeninguri și activități Seathre Highschool Contest

3 septembrie 2018

Teatrul de Stat

Seathre Highschool Contest

10.00 BOOMERANG - Trupa CEVA - Liceul "Vasile Conta" Târgu Neamț și Colegiul Național "Ștefan cel Mare" Târgu Neamț

11.30 Dacă noi ne iubim - Trupa VICTORIA ART Bucureşti



14.00 CONFERINȚĂ DE PRESĂ - Teatru politic și influența politicului în teatru

Blue Theatre Independence

16.00 Femeia ideală - Teatrul Mic din Sibiu

18.30 Întreaga mea lume - Teatrul Arte dell Anima

Teatru în OFF

21.00 Sub pragul de sus - Godot Cafe Teatru

Centrul „Jean Constantin“

Teatru Dans

14.00 When Darkness Becomes Light - Contemporary Creative Dreamers

17.00

FILMMIC în OFF

7 Minute

CIFF - Constanta International Film Festival

Scurtmetraj

1. Bona, Romania

2. Ecouri, Moldova

3. Keeper, Finlanda&Germania

4. Ofiterul, Romania

Lungmetraj

5. 12 Thesis, Germania

Film în OFF

20.30 Nemuritorii – regia Sergiu Nicolaescu

Liceul Teoretic Traian - Seathre Highschool Contest

15.00 - 18.00 - Workshop-uri traineri/coordonatori

AICI... în Parcul Arheologic

18.30 - 21.00 - happening-uri și activități Seathre Highschool Contest

4 septembrie 2018

Teatrul de Stat

Seathre Highschool Contest

10.00 Hamlet - Trupa PARADIGME - Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța

Teatru dans

12.00 Hormann - Curelici Eugen (Universitatea de Vest Timișoara)

Teatrul de Stat

14.00 Invitație la vals - Teatrul Geneza Art Chișinău

18.00 Totul despre femei - Teatrul Arte dell Anima

Teatru în OFF

21.00 Creditul - Godot Cafe Teatru 1h20

Centrul „Jean Constantin“

18.00

FILMMIC în OFF

One night stand

CIFF - Constanta International Film Festival

Scurtmetraj

1. A SFX adventure in Chisinau, Moldova

2. Gloria, Romania

Documentar

3. Olteanca, Romania

4. Amecameca, Polonia

Film în OFF

21.00 Dacii – regia Sergiu Nicolaescu

Liceul Teoretic Traian - Seathre Highschool Contest

15-00 - 18.00 – workshop-uri traineri/coordonatori

AICI... în parc (Parcul Arheologic)

18.30 – 21.00

5 septembrie 2018

Teatrul de Stat

Red Theatre Revolution University Contest

10.00 Caii de la fereastră - UNATC „I.L. Caragiale“

12.00 Aș fi ceea ce nu sunt - Robert Dobre (Universitea „Ovidius“ din Constanța)

Teatrul de Stat

Blue Theatre Independence

14.00 Procesul - Jamais Vu

16.30 Noi nu, niciodată - Reactor de creație și experiment

19.00 Cai putere - Jamais Vu

21.30 Lettice și leușteanul - Teatrul Arte dell Anima

Centrul „Jean Constantin“

14.00 Atelier Seathre Highschool Contest

17.00

FILMMIC în OFF

Cine știe

CIFF - Constanta International Film Festival

Scurtmetraj

1. Refugee Poetry, Austria

2. In familie, Romania

3. Dante Café, Moldova

Lungmetraj

4. Looking for Zion, Germania

Film în OFF

20.30 Mircea - regia Sergiu Nicolaescu

Liceul Teoretic Traian - Seathre Highschool Contest

10.00 - 13.00 - Atelier coregrafie/muzica

AICI... în Parcul Arheologic

18.30 - 21.00 happening-uri și activități Seathre Highschool Contest

6 septembrie 2018

Teatrul de Stat

Red Theatre Revolution University Contest

10.00 Paraziți – Universitatea Națională de Arte „George Enescu“ Iași

14.00 CONFERINȚĂ DE PRESĂ - Pribegi în ciuma noastră culturală

Blue Theatre Independence

15.00 90 - Teatrul Copp Macaz

Teatru în OFF

17.30 Trei - Asociația Artes Iași

Blue Theatre Independence

19.30 Reflection - Lightwave Theatre Company

Teatru în OFF

21.30 Acum ori niciodată - On Stage

23.00 Atelier de noapte - Adriana Trandafir

Centrul „Jean Constantin“

17.00

FILMMIC în OFF

From Zero to Hero

CIFF - Constanta International Film Festival

Scurtmetraj

1. Cadoul, Moldova

2. Je viens da futur. Polonia &Germania

3. Humans in frame, Romania

Documentar

4. All or nothing, Romania

5. Calarasi, a land by the gate of heaven, Moldova

Film în OFF

20.30 Orient Express - regia Sergiu Nicolaescu

Liceul Teoretic Traian - Seathre Highschool Contest

10.00 - 13.00 - Atelier coregrafie/muzica

15.00 - 18.00 - Workshop-uri traineri/coordonatori + traineri coregrafie /muzica

AICI... în Parcul Arheologic

18.30 - 21.00 happening-uri și activități Seathre Highschool Contest

7 septembrie 2018

Liceul Teoretic Traian - Seathre Highschool Contest

10.00 - 13.00 - Atelier trainer coordonatori

15.00 - 18.00 - Workshop traineri/coordomatori

Teatrul de Stat

Red Theatre Revolution University Contest

10.00 Lecția - UNATC „I.L. Caragiale“

12.00 Sluga la 5 stăpâni - UNATC „I.L. Caragiale“

Centrul „Jean Constantin“

Teatru dans

11.00 Fragile. Handle with care

13.00 Lansare de carte Ioan Cărmăzan, Vasile Bogdan - Descifrând Codul Cărmăzan

Proiecție film LIȘCA de Ioan Cărmăzan

Teatrul de Stat

Teatru în OFF

14.30 Cocoșatul de la Notre Dame - Universitatea „Ovidius“ Constanța

Blue Theatre Independence

17.00 Matca - Teatrul Semn

Teatru în OFF

19.00 Jumătatea mea, bărbatul

21.00 Zeul măcelului – On Stage

23.00 Atelierul de noapte – Cezara Dafinescu

Centrul „Jean Constantin“

17.00

FILMMIC în OFF

Casa bucovineană

CIFF - Constanta International Film Festival

Scurtmetraj

1. Invicti, Romania

2. Snitch, Germania

Documentar

3. Cultural journey to Timbuktu, Mali

4. The road to home, Anglia

Film în OFF

20.30 Ultima noapte de dragoste - Sergiu Nicolaescu

AICI... în Parcul Arheologic

18.30 – 21.00

8 septembrie 2018

Teatrul de Stat

Seathre Highschool Contest

10.00 - 13.00 Atelier de creație - Trupa SHAKESPEARE, Trupa de Teatru Gestual "NECUVINTE", Trupa CEVA, Trupa VICTORIA ART, Trupa PARADIGME

13.00 Conferință și lansare de carte conf. univ. dr. UNATC Anamaria Nistor - Urzeala textului

Centrul „Jean Constantin“

19.00 Gala de premiere. INVITAȚI: Orchestra Simfonică București & Radu Gheorghe - Ucenicul Vrăjitor.

21.30 Nea Marin Miliardarul - regia Sergiu Nicolaescu