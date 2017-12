Culturi ilegale de soia modificată genetic, în România

10:38:27 / 26 Septembrie 2014

pt.p.

ce sunt organismele modificate genetic,dl.p?ce metode se folosesc pt. obitirea acestor organisme si care le este scopul? in primul si in primul rand,termenul de modificat genetic este unul foarte agresiv,eu as propune termenul de imbunatatit genetic,deoarece,se lucreaza pe genele responsabile de productia la hectar si se induce o rezistenta anume unei gene pentru rezistenta la un erbicid total, care contribuie seminificativ la cresterea productiei ;astfel,soiul creat,nu-si schimba in ani performantele,deci nu depindem de nici o samanta de la nimeni,se poate folosi si 10 ani samanta proprie;in alta ordine de idei, Romania are interzis producerea de soia si de alte organisme modificate,in schimb importam cat incape!!! unde-i dreptattea?nici nu avem ideea ca absolut toate sroturile pt hrana animalellor provenite din import,sunt din soia modificata..s.a.m.d.