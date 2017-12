Culturile au ieşit bine din iarnă

Agricultorii constănţeni se aşteaptă la producţii-record anul acesta. Ei spun că vremea i-a ajutat foarte mult, atât pentru culturile deja înfiinţate, dar şi pentru însămânţările de primăvară. De altfel, o contribuţie majoră au avut-o şi ploile de săptămâna trecută, care au refăcut rezervele de apă din sol. „Culturile înfiinţate în toamna anului trecut se prezintă foarte bine deocamdată. Chiar zilele trecute am verificat culturile de orz, grâu şi rapiţă din zona de nord a judeţului, respectiv cele de la Mihail Kogălniceanu şi Cogealac, acolo unde, de regulă, fermierii se confruntă an de an cu seceta, şi pot spune că nu există probleme. Precipitaţiile sub formă de zăpadă, dar şi ploile căzute în ultima perioadă ne-au ajutat foarte mult. Ele au venit exact la momentul potrivit, atunci când culturile aveau mare nevoie de umiditate”, a declarat directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Constanţa, Boris Parpală. El a precizat că, dacă şi în perioada următoare terenurile cultivate cu grâu, orz şi rapiţă vor avea umiditatea necesară, există toate şansele ca fermierii să obţină în acest an producţii mult mai bune decât cele de anul trecut. Potrivit afirmaţiilor producătorului agricol de la Agigea, totodată preşedintele Ligii Asociaţiei Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) Constanţa, Gheorghe Lămureanu, condiţiile meteo din această perioadă favorizează şi lucrările de primăvară, în prezent agricultorii fiind în campania de însămânţări la floarea-soarelui. El a precizat că, în prezent, culturile arată bine din punct de vedere vegetativ, mai ales acolo unde fermierii au respectat tehnologia şi le-au fertilizat. „Dacă condiţiile meteorologice vor fi prietenoase ca şi până acum, agricultorii vor obţine recolte frumoase în acest an. Sperăm ca seceta să ne ocolească. Din fericire, deocamdată există rezerve de apă în sol pentru încă două-trei săptămâni”, a spus Lămureanu.