Culturile de pe mii de hectare, compromise anual din cauza inundațiilor

20:18:20 / 26 Noiembrie 2015

CINE PLATESTE BAGUBELE?

Am incheiat contract pentru desecare cu ANIF in ultimii 3 ani ,am platit tariful stabilit de acestia -rezultatul =ZERO ,m-am ales cu PAGUBA!CINE PLATESTE PAGUBELE ?Tovarasii de la ANIF AU CONTRACTE INTOCMITE DE JURISTI FARA A AVEA VREO RASPUNDERE CONTRACTUALA ! ISI BAT JOC DE MUNCA NOASTRA !!!NISTE HOTI!!!