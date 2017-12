Culturist bătut și înjunghiat la Costinești

Un tânăr din București, culturist de performanță, a ajuns, la sfârșitul săptămânii trecute, în urgența Spitalului Clinic Județean Constanța, după ce a fost lovit cu un cuțit și bătut de mai mulți indivizi. Scandalul a avut loc în fața unei terase din stațiunea Costinești, după ce victima a fost provocată de unul dintre agresori. „În Costinești, zece țigani dintr-un clan din această zonă m-au atacat. Eram cu prietena mea și ne plimbam, când unul dintre ei a atins-o cu palma pe fund. Nu am putut să mă abțin și am reacționat... L-am împins pe unul dintre ei și am vrut să îi dau un pumn, însă au apărut încă nouă din clanul lor. În condițiile în care eram singur, doar cu prietena mea, aceștia au scos un cuțit, moment în care au prins curaj și au început să lovească din toate părțile. Au vrut să mă înjunghie de mai multe ori și ultima dată au încercat să îmi înfigă cuțitul în cap. Am reușit să mă apăr și m-au lovit în antebraț. Prietena mea îi implora să mă lase în pace. Într-un final, au fugit. M-au lăsat în fața magazinului, pe jumătate inconștient și cu o plagă înjunghiată de 10 centimetri, din care țâșnea sângele. Vânzătorul din fața magazinului, care era român, mi-a spus să mă mut pe partea cealaltă a străzii pentru că îi murdăream asfaltul de sânge“, a scris, pe Facebook, culturistul Sabin Mihalache. Câteva ore mai tâziu, tânărul a revenit și a precizat: „Poate mă veți considera nebun, dar consider că e mai OK să fii lăsat într-o baltă de sânge în fața unui magazin decât să pleci mai departe umilit și cu teama în sânge“. Sportivul a depus plângere împotriva atacatorilor, iar polițiștii au reținut cinci suspecți în acest dosar, pentru audieri. Indivizii sunt cercetați pentru loviri sau alte violențe.