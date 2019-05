Cum a cheltuit DNA 26 milioane euro pe interceptarea lui Sorin Strutinsky

DNA a cheltuit 26 milioane euro pe interceptarea și supravegherea tehnică a omului de afaceri Sorin Strutinsky, urmărit continuu din 2009 până azi. Strutinsky dovedește că DNA nu are nicio înregistrare care să susțina vreo acuzatie la adresa lui: "25.982.037 euro sunt doar costurile pentru o persoană! Adică eu. Pentru a ajunge la sursele de cheltuire a acestui munte de bani, ar trebui cercetați și partenerii de Protocol".

Bomba pentru anticorupti! Omul de afaceri Sorin Strutinsky, vânat de DNA mai bine de 10 ani, rupe tăcerea după ce Înalta Curte l-a condamnat la fond în dosarul "Polaris" la 7 ani și 10 luni pentru o pretinsă complicitate la luare de mită.Într-un interviu acordat site-ului Lumea Justitiei, la scurt timp după pronunțarea soluției de către Înalta Curte de Casație și Justiție, omul de afaceri Sorin Strutinskymărturisește că a devenit ținta DNA încă din 2009, timp în care procuroarea anticorupție Ana Dana, care "a primit să se ocupe de Constanța", ainstrumentat șapte dosare împotriva sa, doar pentru că era în preajma fostului edil al Constanței, Radu Mazăre, și a fostului președinte al CJ Constanța, Nicușor Constantinescu. Sorin Strutinsky dezvăluie că,în toată această perioadă, a fost înregistrat și supravegheat operațional permanent, pe numele său fiind emise nu mai puțin de 8 mandate de siguranță națională, existând suspiciunea chiar că unele dintre ele au fost emise de unul dintre judecătorii care l-au condamnat, respectiv Ionuț Matei de la ICCJ, în calitate de șef al Structurii de securitate. Totuși, în ciuda interceptărilor și supravegherilor permanente,"nu există nicio înregistrare care să confirme vreuna dintre acuzațiile DNA"!

DNA a spart zeci de milioane de euro pe filaje și interceptări

Catastrofal pentru DNA, dacă ținem cont că în urma calculelor efectuate de Strutinsky pe baza probelor pe care le deține, este că în cei 10 ani de filaj au fost cheltuiți nu mai puțin de 25.982.037 euro pentru executarea mandatelor de supraveghere pe numele său:"Iar aici sunt doar costurile pentru o persoană! Adică eu", arată Sorin Strutinsky.

Calculul efectuat de Sorin Strutinsky are la bază documente ale DNA care arătau cât costă un minut de interceptare sau o zi de supraveghere operațională. Iată cum explică acesta suma de 26 milioane euro cheltuită pentru supravegherea sa permanentă:

"Având în vedere costul de 2.57 lei/minut, adică de 3.701 lei/zi aferent interceptărilor telefonice și de 314 lei/oră, adică 7.536 lei/zi pentru supraveghere operațională, doamna Ana Dana a cerut și instanțele i-au acceptat cheltuirea sumei de 12.864.887 euro. Suma aferentă dosarului cu condamnarea e de “doar” 342.098 euro. Alte dosare de la Secția a II-a au însumat 6.999.278 euro. Mandatele de siguranță națională (admițând că, acolo, costul este cel puțin la nivelul anunțat de DNA Brașov) au condus la costuri de 2.866.691 euro (aici judecătorul Ionuț Matei cerând de la mine 4,3 milioane de euro, probabil că s-a gândit că face profit pentru stat! Un intreprinzator!). Iar în ce privețte Constanța, din ce știu până acum, s-au adunat 3.183.760 euro. În total, 25.982.037 euro. Da, știu, pentru a ajunge la sursele de cheltuire a acestui munte de bani, ar trebui cercetați și partenerii de Procotol. Trebuie subliniat că aici sunt doar costurile pentru o singură persoană! Adică eu. Și sunt doar costurile de executare a mandatelor de supraveghere. Iar perespectivele mandate, nu eram doar eu, ci foarte mulți alții, n-aș putea aprecia exact câți". Așa că imaginați-vă sumele astronomice la care s-a ajuns!

Lipsa completului specializat, reclamată și nediscutată de ICCJ

Aceasta pare să nu fie singura problemă a DNA în ce privește dosarele lui Sorin Strutinsky, inclusiv cel în care ICCJ a decis condamnarea sa și a lui Radu Mazare. Conform documentelor în posesia cărora Lumea Justitiei a intrat,Sorin Strutinsky a formulat cu o zi înaintea condamnării sale o cerere de repunere pe rol a cauzei în vederea discutării excepției nelegalității compunerii completului de judecată în raport de dispozițiile art. 29 din Legea 78/2000, privitor la necesitatea specializării completului de judecată în materie de corupție. Cererea a fost transmisă prin fax în data de 2 mai la ora 10.46, însă nu a avut nicio rezolvare, căci așa cum reiese și din minuta ICCJ, solicitarea lui Strutinsky nu a fost nici măcar luată în dezbatere de Completul condus de Ionuț Matei.

În același timp, omul de afaceri Sorin Strutinsky reclamă faptul că soluția de condamnare pronunțată la fond de Completul de 3 judecători condus de Ionuț Matei, din care mai fac parte Marius Dan Foitos și Daniel Grădinaru, s-a dat"pentru o prevedere legală care a apărut după consumarea faptei".

Precizăm că judecătorii Ionuț Matei,Marius Dan Foitosși Daniel Grădinaru de la Înalta Curte de Casație și Justiție au pronunțat în 3 mai 2019 sentința în dosarul "Polaris", în care fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, împreună cu omul de afaceri Sorin Strutinsky, au fost trimiși în judecată, în 2015, de procuroarea DNA Ana Dana, pentru pretinse infracțiuni de luare de mită, complicitate la luare de mită, abuz în serviciu și conflict de interese în formă continuată. Pedepsele dispuse de judecătorii ICCJ au fost de 9 ani și 10 luni pentru Radu Mazăre, 7 ani și 10 luni pentru Sorin Strutinsky și 5 ani și 6 luni pentru fostul deputat Eduard Martin, restul inculpaților din dosar primind pedepse cu suspendare cuprinse între 2 ani și 2 ani și 6 luni pentru abuz în serviciu.

Dosarul "Polaris" a fost instrumentat de procuroarea DNA Ana Dana, care i-a trimis în judecată pe Radu Mazare, Sorin Strutinsky și alte șapte persoane pe motiv că, în perioada 2006-2009, fostul edil al Constanței, cu ajutorul omului de afaceri, ar fi solicitat peste 2 milioane euro de la reprezentanții a două societăți comerciale, pentru a le facilita emiterea documentațiilor de urbanism pentru proiecte imobiliare de tip mall. În același timp, DNA l-a acuzat pe Mazăre că, în perioada 2008-2014, beneficiind de sprijinul lui Strutinsky, ar fi primit de la firma Polaris M Holding SRL, unde Eduard Martin era asociat și administrator, peste 7 milioane euro, pentru că ar fi asigurat câștigarea de către această companie a unei licitații organizate de Primăria Constanța pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a orașului.

Redăm, în continuare, interviul realizat cu Sorin Strutinsky de Lumea Justiției.

L.J.: Controversată soluția Înaltei Curți în dosarul "Polaris"! Atât din punctul de vedere al Completului de 3 judecători, cât și din punctul de vedere al cuantumului pedepselor, care poate fi perceput drept un exemplu. Cum ați primit soluția instanței supreme?

Sorin Strutinsky: In legatura cu sentinta din 3 mai din dosarul 4453/1/2015, judecat de completul Ionut Matei (sef ani la rand al structurii de Securitate din ICCJ, celebrul cerber pus in functie de SRI dupa spusele multora - Udrea Elena, Georgescu Horia si altii), Marius Foitos (fost procuror care a lucrat direct sub LCK la DNA) si Daniel Gradinaru (actual sef al sectiei penale, marea “speranta” a justitiei penale din Romania), se cuvine sa mentionez mai intai cain data de 2 mai 2019 am depus la ICCJ o cerere de repunere pe rol a cauzei in vederea discutarii exceptiei nelegalitatii compunerii completului de judecata in raport de dispozitiile art 29 din Legea 78/2000(in forma de dupa intrarea in vigoare a art. 1 pct 23, Titlul I Cartea a-II-a din legea 161/2003). Fiind vorba de un aspect de ordine publica am insistat ca se poate constitui intr-o cauza de nulitate a solutiei daca se constata ca a fost pronuntata de un complet care nu intrunea cerintele de specializare cerute expres de Lege.

L.J.: Ce s-a intamplat totusi cu cererea, caci Inalta Curte nu a facut vorbire despre aceasta in minuta sentintei?

Nimic! In minuta instantei nu exista nicio precizare cu privire la respectiva cerere, nici macar ca a fost respinsa.Ea, din punctul lor de vedere, nu exista!Stiu ca si din partea lui Radu Mazare s-a depus o cerere asemanatoare. Asa se fac lucrurile la ICCJ.

L.J.: Vedeti acest dosar ca fiind unul cu miza? Cine credeti ca profita de pe urma acestui dosar si cum?

S.S.: Legat de sentinta, nu vreau sa fac acum decat cateva observatii. Preliminare.

Prima, hazlie, pentru ca oricum nu aveam de gand sa activez undeva pe vreun buget al statului.Eu nu am fost functionar public si nici nu am fost ales vreodata undeva. Si mie mi se aplica de catre domnul Matei (si spun ca despre dansul este vorba pentru ca el a condus procesul, desi la lege spune ca se conduce prin rotatie, iar la ICCJ legea este capriciu facultativ) inclusiv pedeapsa complementara de la art. 66 alin.1, lit.a si b. adica nu am dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si nu am dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat. A treia interdictie, adica faptul ca nu am “dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a defasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii” o pot intelege, ar fi logica in contextul condamnarii.

A doua observatie.Toate cele 3 infractiuni in legatura cu care am fost judecat sunt infractiuni simple si ar fi fost comise/consumate in anii 2007, respectiv 2008, in conformitate cu Decizia 5/11/02.2019 a ICCJ care clarifica (si toti 3 membri ai completului au facut parte din completul competent sa judece RIL-ul), prin “termenul prescriptiei raspunderii penale se intelege …momentul aparitiei primei pagube ori al obtinerii primului folos necuvenit.” Avand in vedere cele expuse mai sus,devine clar ca infractiunile s-ar fi produs in exclusivitate pe vechiul cod penal. Cum a reusit completul Matei, Gradinaru, Foitos sa judece pe codul nou infractiuni savarsite pe codul vechi?Doar pentru ca in titlu se scrie ca ar fi mai favorabil? NU! S-a dorit ocolirea codului vechi pentru ca in acela sintagma “pentru sine sau pentru altul” nu exista!!! Si atunci solutia nu era decat una:“fapta nu este prevazuta de legea penala”!! Adica, pentru ca sa inteleaga lumea,noi am fost condamnati pentru o prevedere legala care a aparut dupa consumarea faptei, lucru interzis de lege!!

A treia observatie. Niciun martor de la primele doua infractiuni, ma refer la firmele care au luat autorizatiile respective, nu s-au intalnit vreodata cu Mazare, cu functionarul public, asa au declarat si la UP si la instanta. Si nici nu au declarat ca eu in negocieri as fi afirmat ceva despre Mazare sau ca as fi garantat in vreun fel obtinerea vreunei autorizatii sau ca stiam despre cursul obtinerii acestor autorizatii. Dealtfel primul contract de publicitate (executat) se semneaza in august 2007, in timp de AC se emite anterior, la 17 iulie 2007.Adica, macar sub aspectul cronologiei faptelor, infractiunea nu putea exista.Ce logica si profesionalism, ce specializare pe coruptie a avut completul, care, culmea condamna in baza legii 78/2000, uitand ca aceeasi lege ii obliga sa se constituie in complete specializate!!Dar stiti cine era vicepresedintele Curtii Supreme in 2014? Chiar Ionut Matei. Cum sa se abtina sa mai faca un abuz?

Un martor sub acoperire lucrat de servicii care nu declara decat ce i s-a spus sa spuna si atat, altceva nu stie!

Al doilea contract de publicitate s-a incheiat cu o firma care a obtinut intr-adevar autorizatiile dupa un an de zile de la incheierea respectivului contract. Apoi, fiind in perioada de criza, firma a cerut suspendarea contractului de publicitate, amanand construirea mall-ului. Aici urmarirea penala este nelegala complet, un asazis denunt care devine declaratie dar si denunt, dupa cum convine, lucruri “neobservate” de catre instanta.

Cu Polaris Holding, faceam de ani buni, inainte de 2008 afaceri, contracte de publicitate, pentru ca dansii aveau nevoie, erau obligati de lege.

A patra observatie.Cum face completul “individualizarea” pedepsei? Mazare si Strutinsky primesc aceleasi pedespe, cu toate ca Strutinsky nu a fost functionar public si are doi copii de sub 1 an in intretinere, ceilalti doi fiind astazi majori. Profesionisti si specializati din nou. Da, specializati in paradire.

A cincea observatie. Scrie acolo ca “In baza art.289 alin.3 C.pen. confisca de la inculpatii Mazare Radu Stefan si Strutinsky Sorin Gabriel cate 20.410.256,8 lei.” Deci “banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscarii, iar cand acesteanu se mai gasesc, se dispune confiscarea prin echivalent”. In primul rand, cotele egale nu se justifica atunci cand statul are de recuperat, pentru ca recupereaza de acolo de unde poate. Pe de alta parte, nici expertul DNA si nici expertiza nu au stabilit ca a existat vreun leu luat de mine, direct sau indirect(pentru a-i putea eventual remite lui Mazare),toti banii fiind cheltuiti direct de TV Neptun pentru a functiona televiziunea(salarii, impozite, costuri operationale). Si pentru ca procurorul stia asta, pentru ca prin Rechizitoriu cerseste practic ca, daca bani nu s-au luat, sa se constate ca bunul primit era beneficiu de imagine pt Radu Mazare, care controla televiziunea. Sicompletul Matei-Gradinaru-Foitos da satisfactie DNA, desi nu s-a demonstrat nimic, cu toate audierile tip Gestapo la care au fost supusi martorii de catre judecatorul Matei.“Tehnica” de audieri la care, complici, ceilalti doi judecatori au tacut.Prin ce metode a stabilit completul Ionut Matei ca beneficiul de imagine este exact de 20.410.256,8 lei?? Si ca eu, care nu am luat absolut nimic, dimpotriva, in aceasta perioada am creditat firma, am de dat exact aceeasi suma, adica jumatate?

A sasea observatie. Doar pentru deliciul dvs, ca pentru mine nu este. Daca mai tineti minte celebrele inregistrari preluate din inregistrarile dlui Paszkani cu diferiti colaboratori, materiale livrate presei in aprilie 2015 si de unde rezulta mita de 1 milion euro (dezmintita clar de dl Paszkany in instanta). Ei bine, in baza acelor redari ale inregistrarilor, eu si Mazare am fost arestati, a fost un element forte al acuzarii. Pentru ca la dosar, deci dupa ce am ajuns in instanta, nu erau depuse CD-urile cu inregistrarile, am cerut, “le-au produs” si pana la urma s-au depus. Deci va dati seama despre ce vorbim? Credeti ca completul Dragne-Dragomir de la ICCJ care a hotarat arestarea noastra, a verificat ceva? Exista, poate exista vreo consecinta? Nu, pentru ca sunt inamovibili, cu salarii mari si fac conscurs de condamnari. Credeti ca vreunul dintre completele care au prelungit masurile preventive au fost atenti? Ioana Bogdan, Ilie si altii? Nu, nicidecum, acestea l-au intovarasit sa-i dea lui Mazare alti 9 ani in alt dosar, in termen record de cateva luni, fara sa citeasca probabil nimic din dosar. Chiar asa, cum adica doar completul de fond sa fie specializat in coruptie?? Dar completul de apel de la ICCJ (Matei-Bogdan-Ilie), care fara vreo alta proba intoarce deciziile CAB, nu trebuia oare sa cantareasca probe? Cat de legala este hotararea atata timp cat, cu exceptia unor declaratii, alte probe nu au fost aduse?

L.J.: Așa cum explicati este de neinteles condamnarea si trebuie sa va intreb: de ce nu ati iesit public sa spuneti toate lucrurile acestea?

S.S.: De neinteles, insa eu incep sa inteleg. Dupa ce mi s-a intamplat in anul 2015, adica arestarea, etc., am inceput sa studiez dosarele si sa ma adresez institutiilor ca sa obtin raspunsuri.

Intai am intrebat ce este cu acele mandate de beneficiar secundar emise la ordinul Kovesi pentru SRI. Adica acele mandate care institutionalizau accesul ilegal al informatiilor obtinute de catre procurori catre SRI. Lucru extrem de grav. Apoi am descoperit intr-un alt dosar mandatele mele de siguranta nationala. Si aici, sa facem o paranteza:desi am fost urmarit continuu din 2009 pana in prezent, nu exista nicio inregistrare care sa confirme vreuna dintre acuzatii.Am reclamat la Inspectia Judiciara pe Kovesi, apoi am revenit cu completare, IJ care spune ca se lupta de mama focului cu abuzurile, pune batista pe tambal si inchide dosarele disciplinare impotriva lui Kovesi. Ma adresez instantelor, obtin mai intai reunirea cauzelor si apoi, in dosarul 9646/2/2017, obtin “anularea rezolutiilor 6216/IJ/1279/DIP si 7211/IJ/1506/DIP/2017” si “obligarea paratei, Inspectia Judiciara sa efectueze verificarile prealabile aspectelor mentionate in sesizarile reclamantului” (Hotararea 2241/11.05.2018), adica exact impotriva lui Kovesi. Inspectia Judiciara, dl Netejoru care apare erou pe toate posturile de televiziune, amarat si cu dorinta in gat de a se face dreptate si a se curma abuzurile, in loc sa se apuce de verificat, face recurs (in 29.05.2018) si ajungem la ICCJ.La ICCJ dosarul se formeaza la 11.07.2018 si mi se da termen pentru… 11.06.2020!!!!Deci eu incep demersurile in august-septembrie 2017 si primesc termen anul viitor. Sunt nemultumit, cer ICCJ sa preschimbe termenul si in 14 martie 2019 mi se respinge cererea. In tot acest timp doamna care a savarsit abuzurile (desigur, nu singurica), viseaza sa fie procuror general european!! Iar sistemul o ajuta din raspunteri.

Mai fac o paranteza: doamna Kovesi, procuror general al Romaniei, cea care a emis la cererea SRI referatele pentru emiterea mandatelor de siguranta nationala si ICCJ fara clipire le-a acceptat pe toate (primul dintre judecatorii care le-au admis fiind chiar Ionut Matei), pleaca in 2013 la Bruxelles si se intoarce apoi, cu sarcini noi, ca sefa la DNA. Insa, pe legile sigurantei nationale si a prevenirii terorismului (535/2004 si 51/1991) nu exista temei ca informatiile obtinute urmare a punerii in aplicare a MSN sa fi ajuns si la DNA, decat daca ar fi existat vreo informare directa si punctuala in sensul legal de la SRI.Ori, incepand cu primavara anului 2014, sub semnatura Kovesi (DNA) se cere de la Ionut Matei (seful structurii de securitate de la ICCJ) desecretizarea in zeci de dosare. Chiar daca Kovesi isi amintea vreun personaj sau o imprejurare anume, caci semnase ea insesi o parte dintre cereri, pentru a fi argumentate fara greseala, trebuiau date exacte.Intreabrea este simpla: prin ce metode a ajuns Laura Codruta Kovesi (procuror competent doar la DNA in acel moment, deci pe coruptie) in posesia intregii baze de date a mandatelor de siguranta nationala cerute de SRI, PICCJ si aprobate de ICCJ. Acestea fiind date STRICT SECRETE, fiecare dintre ele cu “00”, adica “informatii a caror divulgare neautorizata este de natura sa produca daune grave securitatii nationale”. Acum, in alt proces, incerc sa provoc sistemul sa spuna cine a secretizat aceste documente, ca sa stim cine poate desecretiza, pentru ca SRI nu vrea, PICCJ nu vrea, ICCJ nu vrea, toti arunca pisica. Intr-un singur mod puteau ajunge legal, doar cu respectarea legii 182/2002. Avand in vedere nenumaratele asertiuni cu privire la apartenenta sau colaborarea lui Kovesi cu diverse structuri straine si sustinerea de care se bucura pentru alegerea in postul de procuror general european din partea altor state si partide europene plus ONG-uri finantate obscur, aceasta baza de date care ar fi putut ajunge in posesia altor state se constituie, nu-i asa, in banuiala rezonabila cu privire la fapta de tradare a tarii, lucru care trebuie cercetat de indata. Insa cine sa o faca astazi in Romania??

Apoi, avand in vedere faptul ca de pe site nu am reusit sa aflu ce tehnica foloseste DNA si cat de legal este obtinuta, m-am adresat DNA sa-mi raspunda cu privire la achizitiile publice, in baza legii 544. Imediat DNA imi spune ca nu poate pentru ca sunt secretizate conform Ordinului 43/2018 al Procurorului general al Romaniei. Da, Procurorul Aiud, intre cererea mea (care spunea despre achizitiile 2009-prezent) si raspunsul DNA emite Ordinul si refuza sa-mi dea data exacta de emitere a acestuia. Am vazut zilele trecute intrand in institutia PICCJ ca ordinul 42 din 2017 se refera la accesul in incintele Parchetelor (stiti, alea cu telefoanele, cu mijloacele de stocare). Sunt mari neregului in aceasta institutie cu numerele de inregistrare. Deci trebuie sa astept un nou Procuror general care poate va binevoi sa-mi dea data, urmand apoi sa obtin eventual o alta solutie in procesul cu DNA, pentru ca nu poti confidentializa retroactiv, adica in 2018 pentru 2009-2017!! Am mers in instanta cu PICCJ pentru a obtine Ordinul, textul si data, PICCJ s-a aparat spunand nu ca ar fi secrete ci doar confidentiale si judecatorul mi-a respins cererea. Concluzia, totul este secret cand e vorba despre EI, cand e vorba despre ceilalti, da, puzderie de legi, regulamente, protocoale pentru a “garanta respectarea legii, aflarea adevarului, libertatile si siguranta cetateanului”.

A doua concluzie, instantele nu vor aproba expertize tehnice pe inregistrari telefonice sau ambientale pentru ca tehnica fiind secreta, nu poate fi devoalata! Zilele trecute, audiam un politist judiciar (da, se mai intampla si asta, dar va spun altadata) care spune senin ca EI (adica procurorii DNA, politistii judiciari si specialistii) au avut sedinte de prelucrare cu judecatorii in care le-au explicat tehnic ce se intampla cu CD-urile originale, de ce nu se mai regasesc :firesc” inregistrarile originale in memoria aparatelor folosite motiv pentru care eventual trebie sa accepte ca acele CD-uri devin originale. A treia concluzie, nu care cumva vreun judecator sa decida expertizarea aparaturii ca nu … este necesar. Dar la instante oricum ajung copii dupa copiile originale, cu selectii, conform regulii scrise si nescrise instituite la DNA. Oare cum o fi la alte parchete, tot asa se respecta drepturile omului?

M-am judecat mai departe cu DNA incercand prin instanta sa obtin tehnica achizitionata sau macar raspunsuri legate de omologarea aparaturii. Supriza a fost maxima cand, in intampinarea de la dosar primesc negru pe alb nu numai ca nu exista omologare de aparate la parchet ci ca nici nu si-au pus vreodata problema pentru ca nu sunt obligati de legea romaneasca si nici de vreuna comunitara. Da, poate fi o scapare a legii care trebuie urgent remediata. Pai, scuzati-ma, daca radarul nu este omologat, e valabila amenda? NU! Daca o macara pica in port si… procurorii constata ca echipamentele nu erau omologate si s-au produs dezastre, nu fac dosar penal? Ba da, fac! Si atunci cand ceasul unui echipament (ca sa dau un banal exemplu) te poate plasa “din greseala” la locul crimei, este firesc, legal??? Daca tu cumperi aparatura si softuri (pe care te chinui sa le ascunzi) si prin care manipulezi probele in defavoarea unui inculpat (pentru ca e pe lista neagra) sau in favoarea altui inculpat (pentru ca topaie), nu inseamna ca faci toate acestea cu intentie? Adica inclusiv cumpararea de aparatura de acest tip? Evident, urmata de instructajul judecatorilor.

Mai am si sesizarea facuta pe protocolul SRI-PICCJ, adica impotriva semnatarilor. Care sesizare a ajuns la SIIJ dar nimic nu se misca. Deocamdata. Credeti ca se simt confortabil? Cine va da clasare? Doar pe prescriptie poate. Deranjeaza si asta, desigur. Trebuia sa fiu executat.

Mai sunt si altele, multe, prea multe, pe care le putem dezvolta altadata. De exemplu ce a facut sau mai precis nu a facut Comisia parlamentara de control a SRI. Mai am un dosar in instanta la Constanta instrumentat de Sectia a I-a, de Mirica, unde un judecator pe nume Bourceanu m-a condamnat in prima instanta pentru instigare desi nu exista solutie juridica la autorat si unde a acceptat cu seninatate marturie cu identitate ascunsa a unuia care declara pe fata cu totul altceva. Mai am un dosar nou (ca n-am stat cuminte) cu un denuntator si alti interesati. Despre sistemul judiciar din Constanta, cu alta ocazie.

L.J.: Toate lucrurile acestea le-ati aflati in incercarea de a fi judecat in mod corect si dorind sa aflati care este de fapt "lucratura" din dosarele dvs, pentru ca v-ati trezit acuzat in mai multe dosare, doar pentru ca ati fost in preajma unor persoane publice. De ce credeti ca s-au pus tunurile in felul acesta pe dvs.? Pe cine ati deranjat?

S.S.: Asta incerc si eu sa aflu, am un proces in care incerc sa oblig SRI sa-mi dea toate materialele stranse despre mine dar si sa comunice dovada denuntarii Protocolului semnat in 2009.Este adevarat, am fost partener cu Radu Mazare, cu Nicusor Constantinescu. Dar, spre exemplu, acestia s-au retras de la televiziune in 2002. Si cand s-au retras aveau 5% din actiuni fiecare. Nici atunci nu controlau nimic. Ulterior, da, am cumparat succesiv, ajungand la un moment dat in 2013 la 50% din actiuni. Pe de o parte nu se poate sustine ca Mazare controla cu 5% televziunea ca sa se justifice condamnarea despre care am vorbit. Pe de alta parte s-a dorit distrugerea TV Neptun si, iata, DNA, KOVESI - Iacob - Bulancea - Popovici - Ana Dana - Mirică, politistii judiciari si actualul complet plus toti judecatorii care au dat mandate, au reusit! Ca de aia au facut ei carte si au salariile si beneficiile care le au, sa distruga afacerile romanesti.

Pe de alta parte, sigur se va ajunge candva sa se cunoasca cine a semnat cele 8 (opt) MSN pentru mine, sunt convins ca dl judecator Matei a fost si el semnatar, motiv pentru care a refuzat toate cererile mele in acest sens. Probabil, condamnarea si intrarea mea la puscarie, sa-i linisteasca constiinta ca s-ar afla. Se va afla, domnule Matei. Si atunci si partenerilor de complet le va fi rusine, cel putin in sinea lor.

Cu privire la procurorul care mi-a facut acest dosar, Ana Dana si DNA, sunt si alte lucruri de spus. In primul rand, se stie,aceasta Ana Dana, procuror fara experienta cand a ajuns la DNA, a primit sa se ocupe de Constanta (adica de mine, Mazare si Constantinescu) si chiar s-a ocupat. In legatura cu mine, am fost oarecum curios sa inteleg cati bani s-au cheltuit, macar din documentele la care am avut acces.

L.J.: Și care este concluzia, câți bani au fost alocați pentru supravegherea dvs.?

S.S.: Ana Dana a instrumentat împotriva mea 7 dosare. Cel puțin astea sunt documentele pe care le am acum. Având în vedere costul de 2.57 lei/minut, adică de 3.701 lei pe zi aferent interceptărilor telefonice și de 314 lei pe oră, adică 7.536 lei/zi pentru supraveghere operațională, doamna Ana Dana a cerut și instanțele i-au acceptat cheltuirea sumei de 12.864.887 euro. Suma aferentă dosarului cu condamnarea e de “doar” 342.098 euro. Alte dosare de la Secția a II-a au însumat 6.999.278 euro. Mandatele de siguranță națională (admițând că, acolo, costul este cel puțin la nivelul anunțat de DNA Brașov) au condus la costuri de 2.866.691 euro (aici judecătorul Ionuț Matei cerând de la mine 4,3 milioane de euro… probabil că s-a gândit că face profit pentru stat! Un întreprinzător!). Iar la Constanța, din ce știu până acum, 3.183.760 euro. În total, 25.982.037 euro!

Da, stiu, pentru a ajunge la sursele de cheltuire a acestui munte de bani, ar trebie cercetati si partenerii de Procotol.

Insa aici sunt doar costurile pentru o persoana! Adica eu. Si sunt doar costurile de executare a mandatelor de supraveghere. Si pe mandate au fost multi, n-as putea aprecia exact cati.

Insa pentru a avea imaginea reala a tuturor costurilor, pentru ca nimeni nu se ocupa sa le adune, trebuie luate in considerare si urmatoarele: salariile uriase ale procurorilor, ofiterilor de politie judiciara si specialistilor, directe si indirecte; salariile restului personalului din institutiile vizate (PICCJ, DNA, SRI, Politie, ANP); costurile acestor institutii, telefoane, combustibil, alte consumabile; costurile de achizitie cu tehnica (diverse aparate de ascultare, computere, softuri, imprimante, etc.) si autoturisme, dube, catuse; costurile legate de posta speciala; costurile indirecte ale operatorilor de telefonie si de comunicatii pentru a satisface "cerintele legale", costuri suportate de abonati; costurile institutiei anti-frauda: salarii, bonusuri, telefoane, combustibil, alte consumabile; costurile cu expertii, preferati, evident, parte si ei din sistem; costurile cu judecatorii, asistentii, grefierii, salariile, functionarea institutiilor, deplasarile la instante; costurile suplimentare ale Inspectiei Judiciara si CSM; costurile mascate cu diurne si deplasari care intregesc veniturile si placerile aparatului represiv; costurile caselor conspirative, de protocol si de recreere din Delta si de la munte, pentru procurori, judecatori, agenti SRI costurile ulterioare din penitenciare; si, nu in ultimul rand, costul generat pe termen lung de pensiile speciale.

In realitate, cat costa "libertatea" si "siguranta" noastra, protejata de un asemenea Sistem? Cine poate să protejeze cetățenii împotriva jafului care se produce în numele libertăților și siguranței noastre?

Preluare luju.ro