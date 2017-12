Cum a fost ilustrată demisia lui Ponta în presa internațională?

20:30:07 / 05 Noiembrie 2015

E clar .diaspora la fel ca si anumita parte a presei occidentale este total confuza si rupta total de ce se intampla in romanica. In realitate Ponta a fost singurul politician care ce a promis a si facut. Ponta a luat tara care a fost in cel mai negru cosmar din istorie dupa o guvernare din care mafia occidentala are ce sa invete.A readus increderea romanilor si nivelul de trai reusind prin reforme care nau fost facute in istorie sa creasca economic suparand pt asta multe tari si institutigen FMI dintro tara care era dependenta de imprumuturi intr o tara prospera .Ponta deranja pt ca masurile pe care le lua in favoarea cetateanului erau numite d tatucul mafiei "populiste.Da de asta le era frica de ponta ca reusea sa acumulezr capital politic.Demisia lui arata Onoarea sa si intelepciunea.Nu ca alti care sa cramponat ( basescu sau boc)