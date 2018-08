Cum a intervenit Dumnezeu în Festivalul Mamaia Copiilor!

Aţi auzit de expresia „the act of God”/ „act divin”? Este folosită în asigurări şi exprimă posibilitatea ca, din cauza condiţiilor meteo (în general), asiguratul să poată păţi lucruri care nu pot fi prevăzute. Sinonime: caz imprevizibil, cu neputinţă de prevenit, care se datorează exclusiv cauzelor naturale.

Asta s-a întâmplat şi sâmbătă seară, la Festivalul Mamaia Copiilor, ediţia din acest an, care s-a încheiat în weekend-ul care tocmai a trecut. Vă rugăm să citiţi cu atenţie şi să nu vă lăsaţi influenţaţi de titlurile de tabloide avide de senzaţii şi click-uri, care titrează „panică”, „pericol de moarte” şi alte inepţii de acest gen.

SĂ EXPLICĂM LOGIC, COERENT ŞI OBIECTIV ce s-a întâmplat cu adevărat şi de ce!

Începând din data de 5 iulie şi până pe 14 inclusiv, la Constanţa a plouat! O ştim cu toţii, am simţit-o pe pielea noastră şi am avut de înfruntat problemele-ecou ale acestei situaţii meteo: străzi şi subsoluri inundate, maşini blocate sau distruse de copaci căzuţi, copaci căzuţi, mâl şi noroietc. Le ştiţi prea bine. Dat fiind faptul că staţiunea Mamaia este aşezată, geografic vorbind, în prelungirea oraşului Constanţa, nu a scăpat de aceste efecte, ba dimpotrivă. Mărturie stau toţi operatorii turistici şi economici care au avut zdravăn de suferit din cauza averselor cumplite de ploaie, intensificărilor de vânt şi inundaţiilor aferente.

Festivalul Mamaia Copiilor a avut loc în Piaţeta Casino din staţiunea cu pricina. Scena, binecunoscută tuturor, de se laudă primarul Constanţei că este făcută pe fonduri structurale este, în fapt, un paralelipiped din beton cu un subsol prost gândit şi prost executat. Cu alte cuvinte, acel subsol a fost prima structură care s-a inundat, dat fiind realizarea sa deficitară. Ce aţi putut vedea/admira deasupra scenei reprezintă decorul realizat de unii dintre organizatorii de evenimente din Piaţetă, în anul 2016 şi apoi din nou în 2017. Explică mai bine maestrul Liviu Manolache, creatorul şi cel care ţine în viaţă, de 18 ani, cu preţul unor energii şi eforturi incredibile, acest cel mai mare eveniment pentru copii care a fost realizat vreodată în România: „A fost o perioadă complicatăde pe data de 5 iulie, când ne-am apucat de lucru la scenă şi până în data de 14, de fapt până în ultima seară, când ploaia s-a oprit cu doar 10 - 15 minute înainte. Acea avanscenă despre care se face vorbire este o structură de sine stătătoare, în prelungirea scenei, dar cu o diferenţă de nivel între ea şi scena propriu-zisă. Pentru că era periculos pentru copii să existeîn scenă o treaptă şi pentru că transmisiunea în direct are rigorile ei, la cererea TVR şi ţinând cont de potenţialul pericol pentru copii, am decis să montăm o... să-i spunem trapă, din patru plăci, pentru a aduce avanscena la nivelul scenei.

Din cauza ploilor, apa s-a infiltrat la picioarele trapei, iar în momentul în care copiii de pe scenă au sărit cu toţii de bucurie, s-a creat o presiune pe picioarele trapei, care nu au mai rezistat. Nu s-a prăbuşit, nu a căzut, nu a existat niciun pericol. Pur şi simplu trapa a coborât cu 20 de centimetri, aşezându-se practic pe avanscenă. Nu s-a rupt, integritatea copiilor nu a fost pusă în pericol nicio secundă. Au cedat picioarele trapei respective și a coborât puțin”.

În mod evident, organizatorii nu s-ar fi apucat să construiască o structură fără nicio susţinere în extrem de scurtul timp pe care l-au avut la dispoziţie pentru a organiza efectiv evenimentul. Contractul între finanţator (Primărie) şi beneficiar (Organizator) s-a semnat cu nici două săptămâni înainte. Asta înseamnă că, în teorie, nu se poate organiza un eveniment în acest răstimp! Nici măcar unul mic, asta ca să nu mai vorbim despre unul de anvergura Festivalului Mamaia Copiilor! Cu toate astea, maestrul Liviu Manolache a făcut minuni şi a reuşit să adauge încă o ediţie în panoplia acestui eveniment, repetăm, cel mai mare eveniment de acest gen dedicat copiilor din România postdecembristă! Pe această cale dorim să-i mulţumim maestrului că, în ciuda tuturor piedicilor şi vicisitudinilor, s-a luptat să ţină Festivalul la Constanţa şi nu l-a mutat în alte două judeţe, care i-au pus la dispoziţie o infrastructură cu adevărat culturală, adică resurse umane, bani şi scenotehnica propice realizării unei manifestări de o asemenea magnitudine.

Copiii au reacţionat extrem de firesc şi nu au fost nicio clipă în pericol

Cât despre copii, aceştia au reacţionat extrem de firesc şi nu a căzut nimeni de pe scenă şi nu a luat-o nimeni la goană urlând. „Unii s-au speriat, unii nici nu și-au dat seama, alții au rămas uimiți, reacții absolut firești.Drept dovadă că nu a fost nimic, gala a continuat, s-a dansat, s-a cântat în continuare. Avanscena nu a mai fost folosită, pentru că se crease o denivelare. Dar eu am coborât pe ea, prezentatoarea la fel. După care, după spectacol, împreună cu tehnicienii, am fost pe ea, am sărit pe ea, am demontat-o, să vedem ce este dedesupt. Când am desfăcut plăcile, ne-am lămurit, picioarele acelei trape, din cauza umidității nu au mai rezistat. Dacă nu ploua, nu se întâmpla asta”, explică în continuare maestrul Manolache.

Reacţia Primăriei care vrea să-l ancheteze pe Dumnezeu

Speriată ca nu cumva să zică cineva ceva de rău, Primăria a ieşit fuguţa cu un comunicat în care se arată că nu are nicio responsabilitate! S-au spălat pe mâini de faptul că actele au fost semnate cu o întârziere descurajantă pentru oricine, de faptul că Direcţia de Evenimente este clar depăşită de situaţie şi de faptul că cineva trebuie să facă adevărate magii, aproape în ciuda administraţiei locale, pentru ca aceste evenimente să aibă loc! Potrivit comunicatului, Primăria nu are nicio vină, regretă incidentul şi va face o anchetă. Primarul Făgădău a fost puţin mai vocal decât s-a arătat în comunicat şi a declarat, pentru o agenţie de ştiri că: „Primăria Municipiului Constanţa are calitate de finanţator. Am lansat un concurs de proiecte, iar Asociaţia Culturală Mamaia Copiilor a câştigat acest proiect şi s-a ocupat de la cap la coadă de organizarea evenimentului. Municipalitatea, pe lângă suma de bani, a pus la dispoziţie şi infrastructura culturală, adică scena şi piaţeta Cazinoului. Dar incidentul vizează o avanscenă, nu scena. O butaforie realizată de organizatori. Am înţeles că acea suprastructură a cedat şi s-a lăsat aproximativ 20 de centimetri. Scena e la locul ei, e realizată cu fonduri structurale. Urmare a incidentului, am început o anchetă internă pentru a afla ce s-a întâmplat acolo. Finanţăm asemenea evenimente de bună credinţă şi nu ne dorim evenimente de acest gen. Dacă identificăm un vinovat măsurile vor fi severe”.

Mda, vinovatul este Dumnezeu sau, dacă preferaţi, Sfântul Ilie, că a plouat! Aşteptăm cu interes ancheta anunţată cu o voce serios-tăioasă de domnul primar... Oare o să deschidă un apel de proiecte în parteneriat cu Arhiepiscopia Tomisului? Nu de alta, da’ trebuie ceva trecere pe la chestii d’astea, că doar Înaltul este... greu de atins.

Scurt îndreptar despre cum ar trebui să se comporte o Primărie cu o Direcţie de Evenimente normală

Domnul primar se află într-o uşoară necunoştinţă de cauză (suntem delicaţi!), bazată probabil şi pe faptul că nu a vizitat Piaţeta Casino, el preferând să meargă la deschideri de cofetării pe la partere de bloc decât să deschidă evenimente culturale. De asemenea, nu deţine nici terminologia specifică spaţiului scenic deoarece Direcţia de Evenimente nu este o Direcţie de Cultură şi, drept urmare, nu are pe lângă dânsul profesionişti care să-l poată pune la curent sau să-l corecteze, dacă este cazul. Placa realizată de organizatori deasupra avanscenei nu este o butaforie, scena şi Piaţeta Casino nu sunt o infrastructură culturală, iar Primăria trebuie să înţeleagă că nu face o favoare nimănui deschizând apeluri de proiecte şi dând nişte bani! Asta este datoria ei, asta trebuie să facă pentru cetăţenii acestui oraş, aşa cum se întâmplă în toate judeţele ţării şi în toate marile oraşe ale Europei! Poate ar fi bine să ia exemplu de la alte Primării, căci deocamdată face prost ce are de făcut! Şi nu trebuie să fii organizator profesionist de evenimente ca să-ţi dai seama de asta. Şi vă dau ingredientele: 500 de oameni care trebuie cazaţi, hrăniţi, transportaţi, organizaţi pentru repetiţii (voce, mişcare, filmări, costume, intrări, ieşiri, rotaţiietc.) şi apoi pentru spectacole pe întreaga durată a festivalului. Toate astea în doar două săptămâni cu măreaţa sumă pusă la dispoziţie de Primărie în tranşe! Până acum doar două, adică aprox. 60% din sumă! Faceţi dvs. calculele. Vă garantăm că vă dă cu un mare rest! Ei bine, Primăria care pune la dispoziţie „infrastructura culturală” şi „suma de bani” ar trebui să asigure şi „infrastructura morală, etică şi profesionistă”. Apropo de „profesionistă” şi de cine semnează acte şi dă directive pe la prăpădita aia de Direcţie de Evenimente: amintim că un funcţionar din direcţia cu pricina i-a cerut marii artiste Corina Chiriac CV-ul, lucru amendat de Horia Moculescu. În urmă cu doi ani, acelaşi lucru i s-a întâmplat lui Horaţiu Mălăele, lucru amendat de însuşi marele actor cu mult umor. Aşadar, Primăria asta ar trebuie să pună la dispoziţie „infrastructura morală, etică şi PROFESIONISTĂ” care să-l ajute pe organizatorul de evenimente să-şi desfăşoare activitatea! Acest tip de infrastructură NU EXISTĂ LA PRIMĂRIA CONSTANŢA! Şi cu asta basta!